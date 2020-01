Da New York all’Accademia Carrara

In mostra i «Musici» di Caravaggio Il dipinto è arrivato dal Metropolitan Museum di New York, sistemato nella sala dove sarà visibile dal 6 febbraio nella mostra dedicata al suo maestro Simone Peterzano con opere di Tiziano.

Il dipinto «I Musici» di Caravaggio, arrivato mercoledì 29 gennaio dal Metropolitan Museum di New York, giovedì 30 gennaio è stato sistemato nella sala dell’Accademia Carrara che lo ospiterà durante la mostra «Tiziano e Caravaggio in Peterzano» che apre il 6 febbraio. Il quadro è stato appeso alla parete dopo la scrupolosa verifica dello stato di conservazione che viene effettuata in occasione di ogni spostamento di un’opera d’arte.

