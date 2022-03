Da Suisio Christian Stefanelli debutta nel Serale di «Amici»

«La maglia del Serale – racconta la madre, Annamaria Galeone, 48 anni, insegnate di danza e direttrice artistica della Scuola dei Sogni a Brembo di Dalmine – gli è stata data dal maestro Raimondo Todaro , che è il suo insegnante . Christian ha fatto un percorso di quasi 6 mesi all’interno del programma, perché è stato preso alla prima puntata. In questi mesi è stato messo alla prova in tantissimi stili diversi di danza, nonostante lui sia un ballerino di hip-pop e break dance, e ha sempre risposto dando il massimo, dal ballo classico agli stili latinoamericani».

Non sono mancati momenti difficili

Non sono mancati, in questi mesi in cui Christian ha partecipato al programma, momenti difficili. «Prima del Serale – continua la madre – Christian ha avuto un infortunio alla schiena. Questo, unito alla stanchezza e alle tantissime emozioni che prova ogni giorno all’interno di “Amici”, lo ha portato ad avere un momento di sconforto (è comprensibile dopo essersi messo alla prova su tutto e dopo tutto questo tempo lontano dalla famiglia). Non ha però mollato, e così è riuscito a entrare al Serale e adesso è ancora più forte di prima».