Dal 13 al 16 luglio torna a Bergamo la festa del Punk Rock Raduno

Quattro giorni dedicati alla musica resa celebre dai Ramones. Da giovedì 13 a domenica 16 luglio, torna a Bergamo il Punk Rock Raduno, l’evento che ogni estate porta allo Spazio Giovani Edoné e in altri luoghi della città migliaia di persone provenienti da ogni parte del mondo: fan che arrivano da tutta Europa, Stati Uniti, Sudamerica e Asia, a dimostrazione che quella del punk rock è una vera e propria famiglia senza confini di alcun genere.

Giunto alla sesta edizione, il Punk Rock Raduno presenta in cartellone oltre 40 artisti, il meglio della scena internazionale: tra i nomi più attesi quest’anno gli americani Supersuckers e Chixdiggit (band che hanno pubblicato per la storica etichetta discografica Sub Pop), «i Beach Boys olandesi» Travoltas, il cantante-chitarrista di Lillingtons e Teenage Bottlerocket Kody Templeman; e Senzabenza e Klasse Kriminale, pionieri del genere in Italia negli anni Ottanta.

Il tema del Punk Rock Raduno

#OneOfUs è il tema portante della sesta edizione del Punk Rock Raduno: sei un* di noi, come cantavano i Ramones in uno dei loro inni, Pinhead. Un chiaro messaggio di inclusività da parte di un festival organizzato dall’associazione culturale Otis Tours e StripedMusic.com con la forte collaborazione di Bergamo Pride e aperto davvero a chiunque, comprese famiglie con bambini, a cui è dedicato il laboratorio didattico del sabato School of (Punk) Rock.

Ma il Punk Rock Raduno non è solo musica: durante i giorni del festival ci saranno anche mostre di fotografia, grafica ed editoria indipendente, tatuaggi, sport con il roller derby delle bergamasche Crimson Vipers, un mercatino di dischi in vinile e la cucina dell’Edoné, sempre aperta.

Tutto all’insegna dell’etica do it yourself, ossia l’approccio fai da te con cui il punk rock ha contaminato la cultura pop. Infatti, la sesta edizione del Punk Rock Raduno è parte integrante del programma di Bergamo/Brescia Capitale Italiana della Cultura.

Ed è un festival diffuso: se il centro dell’evento è lo Spazio Giovani Edoné, altre 10 location in città ospitano live, mostre e dj-set. L’ingresso è sempre gratuito.

La fanzine del festival è realizzata da un team di ragazze di Brescia, collaboratrici del sito Punkadeka.it, ed impreziosita dalla veste grafica a cura di Paolo Proserpio, docente IED (Istituto Europeo Design di Milano).

Il programma del Punk Rock Raduno

Il calendario è serrato. Si comincia con la «Welcome Night», dedicata a chi arriva a Bergamo con un giorno di anticipo. Mercoledì 12 luglio al parco Goisis, live acustico di KJ Jansen (Chixdiggit!), Eddie Spaghetti (Supersuckers) e Ramblin’ Ambassadors.

Giovedì 13 luglio si inaugura una novità assoluta: la mostra/infopoint «The Art Of Raduno» allo spazio espositivo del Teatro Donizetti, nel centro di Bergamo. In mostra poster, grafiche, fotografie, illustrazioni e cimeli che raccontano 8 anni di punk rock a Bergamo.

«Raduno Tattoo Party »

Ogni anno, 4 artisti per una giornata «walk in», con soggetti esclusivi a tema punk, presso Manomorta Tattoo Studio. I tatuatori ospiti sono CrapMan (Milano), R. Headcheese (Viareggio), Olimpia Quartieri (Modena), Valentina De Rosa (Vienna).

L’appuntamento è per venerdì 14 luglio dalle 11. alle 19.

Sabato 15 Luglio dalle 12, il protagonista è lo sport al femminile: la presentazione della squadra locale di Roller Derby, le Crimson Vipers di Bergamo, arricchito da un concerto esclusivo degli Zatopeks (UK) nel parco della Malpensata, presso Bar Ermanno.

Anche quest’anno il Take the Sixty Bus, in collaborazione con ATB, carico di persone, musica ed entusiasmo, girerà le vie della città per la visita guidata più folle e divertente

Ed ancora, Show per i più piccoli, con la nostra «School di punk-rock»: Dulco Granoturco e Massilanciasassi daranno vita ad una scuola completamente gratuita fra concerti, scrittura scrittura di canzoni e realizzazioni di piccoli strumenti.

La domenica, di Baroneostu da Torino, con il suo market e progetto di sensibilizzazione sulla moda sostenibile. Esperto nel ridar vita capi abbandonati o di seconda mano, offrirà un workshop gratuito in cui poter personalizzare la tua maglietta del Punk Rock Raduno!

Il Festival, come sempre, è totalmente gratuito

Il Raduno creato da appassionati per appassionati