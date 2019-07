Dal 22 agosto il «Bun Bum Festival»

A Trescore dieci giorni di concerti gratuiti Alla 27esima edizione l’ex festa della birra di Trescore torna per chiudere in bellezza l’estate dei festival. Ingresso gratuito, sul palco tra gli altri Omar Pedrini, Punkreas, Folkstone, Ruggero dei Timidi e Rancore.

Ogni sera, al Bum Bum Festival di Trescore Balneario, quasi tre ore di musica live con molti degli artisti più interessanti del momento e una ricca selezione delle migliori nuove proposte Italiane. Il Bum Bum Festival nasce come occasione di festa che regala sorrisi e devolve completamente gli utili in beneficenza. Dopo 27 edizioni, lo spirito non è cambiato.

Nelle ultime settimane, sono stati confermati altri 14 artisti che vanno a completare la programmazione artistica del Bum Bum Festival 2019.

Giovedì 22 agosto, il palco sarà inaugurato dall’indie folk di matrice celtica dei The Clan, recentemente approdati alla lingua Italiana, e si prosegue con “i Motorhead del Folk Rock” ovvero gli Scozzesi Saor Patrol (così li ha definiti proprio Lemmy Kilmister dei Motorhead).

Venerdì 23 agosto, l’happy metal dei Nanowar of Steel, autori del tormentone estivo “Norwegian Reggaeton” (trend topic a livello globale su Youtube) sarà preceduto dal power metal spaziale dei Trick Or Treat.

Sabato 24 agosto, solo musica dance e divertimento con Just Dance e il format di successo della Dance Revenge dedicato ai successi dance dagli anni ’90 ad oggi.

Domenica 25 agosto, Ruggero de I Timidi, il crooner più simpatico d’Italia, porterà sul palco il suo disco dedicato ai grandi cantautori e intitolato “Giovani Emozioni”. Sarà anticipato da una promettente giovane band bergamasca: i SERP.

Lunedì 26 agosto, un vero e proprio minifestival dai suoni urban vedrà salire sul palco prima i Plug (formazione rap’n’roll molto apprezzata), quindi Eman reduce dal Concertone del Primo Maggio di Roma e con un nuovo album appena uscito. Per concludere, in esclusiva, Mr. Rain: rapper e artista completo che, in pochissimi anni, ha messo in fila una serie impressionante di dischi d’oro e di platino con collaborazioni eccellenti come quella del 2018 con Annalisa.

Martedì 27 agosto, un altro modo di vivere il rap ed i suoni urbani. Prima spazio al trip-hop di matrice cantautorale di Margherita Zanin (anche lei vista quest’anno sul palco del Primo Maggio di Roma) e, quindi, toccherà ad un maestro dello storytelling e di tecnica rap come Rancore (con “Argentovivo”, già vincitore con Daniele Silvestri di vari premi della critica al Festival di Sanremo e al Premio Tenco 2019).

Mercoledì 28 agosto, ci si muoverà tra il punk ed il rock. Prima spazio all’alternative rock sfrontato e di grande impatto dei campani I Botanici e quindi spazio ai maestri del punk Italiano: i Punkreas con il loro “Inequilibrio Instabile Inevitabile”.

Giovedì 29 agosto, si torna a saltare sulle note del folk rock ma con sfumature diverse. In apertura, l’esperimento gipsy punk dei Gotto Esplosivo che promettono di esibirsi in un inedito set “Rustico Duo Acustico” e quindi la carica folk rock celtica della principale band Italiana nel genere: i Folkstone con il recente album “Diario di un Ultimo”.

Venerdì 29 agosto, a 25 anni da “Viaggio Senza Vento” e, soprattutto, a 20 dalla loro esibizione al festival di Trescore, tornano Omar Pedrini ed i successi dei Timoria. Un disco che segnò una svolta per il rock Italiano che sta rivivendo una seconda giovinezza. In apertura, un cantautore pluripremiato e dal grande talento come Daniele Celona (presenterà il recente album a fumetti intitolato “Abissi Tascabili”) ed il rock coinvolgente e. e prima di lui il rock groovoso dei Gambardellas.

Sabato 31 agosto, un’altra serata molto piena capeggiata del musicista, produttore e cantante Dj Matrix che, dal 2006, sforna senza interruzioni hit come “La Tipica ragazza italiana”, “Voglio Tornare negli anni ‘90”, “Baila come el Papu”, e molti altri). Prima di lui il dj e produttore bergamasco Eckydj (attualmente on air su OnDance) e Merifiore: artista pugliese che ha già suonato su molti dei più grandi palchi a livello internazionale (il suo singolo più recente è “Non ho mai visto un porno”).

Domenica 1 settembre si chiuderà con il sorriso che inevitabilmente sanno portare i Rovere (“Disponibile anche in mogano”: il disco d’esordio campione di ascolti sul web e di presenze ai live) e un altro super progetto musicale che vede impegnato in prima persona Fabrizio “Nikki” Lavoro di Radio Deejay (Tropical Pizza) che, dopo 25 dal grande successo de “L’Ultimo Bicchiere”, ritorna con “Futuro Ascetico”. La Superluna di Drone Kong è il suo nuovo progetto musicale: rock, indie e attento all’ambiente.

La qualità della proposta si riscontra anche nel lato della Ristorazione. Da sempre la scelta è stata quella di favorire prodotti genuini, possibilmente del territorio, e a prezzi accessibili. Cucina tipica (con diversi piatti della tradizione), hamburger e grigliate, pizzeria con forni a legna e molto altro saranno accompagnati da una selezione di birre completamente rinnovata e arricchita da dalle premiatissime birre artigianali che vengono prodotte a pochissimi chilometri da Trescore Balneario.

Naturalmente l’ingresso è sempre gratuito.

Per tutte le informazioni: www.bumbumfestival.it .

