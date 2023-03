Daste, domenica 12 marzo torna la «Fiera del vinile»

Daste, quella che un tempo fu la centrale elettrica cittadina, è rinata sotto nuova forma, ed ospita per la terza volta la «Fiera del vinile» con migliaia di dischi e cd da scambiare e collezionare con i migliori espositori nazionali. L’appuntamento è domenica 12 marzo dalle 10 alle 19. Ci saranno più di 40 espositori, con vinili, Cd e audiocassette. Il servizio ristoro sarà disponibile tutto il giorno, con musica e dj.

Luciano Berry e Teo Mangione saranno ospiti della manifestazione

Ospiti Teo Mangione Luciano Berry, con il popolare programma «Keep on Rocking» di Radio Alta e Bergamo tv, per selezionare e suonare qualche vinile, ma anche per parlarne dal vivo. Uno show fra intrattenimento e musica rock, farà compagnia alla fiera dalle 15 alle 19.