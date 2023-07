Dopo sette anni tornano i Pooh a San Siro: stasera andrai al concerto? Taggaci nelle storie

I Pooh non si riformano, si ritrovano sul palco. Hanno pubblicato un’antologia «AmiciXsempre 2023», 50 anni di successi in un solo cofanetto e per i live hanno allestito il loro più lungo concerto: tre ore di musica, 56 canzoni. In studio hanno programmato i pezzi, al Campovolo han fatto le prove, ora si parte da San Siro, giovedì 6 luglio (inizio concerto 20.30).