Festival di Sanremo, c’è Diodato Il foto-racconto della serata

Festival di Sanremo, c’è Diodato

Si comincia alle 20.50 la nuova sigla dell’Eurovisione sancisce l’inizio della settantunesima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Ora è la volta dei primi 13 big, ma prima sul palco sale Diodato il vincitore della scorsa edizione che esegue la canzone che lo ha portato al successo: «Fai Rumore».

Diodato

Folcast con il brano Scopriti e Gaudiano con Polvere da sparo sono le prime due Nuove Proposte a passare direttamente alla finale di venerdì. Sono stati eliminati Elena Faggi con Che ne so e Avincola con Goal!.

A decidere il risultato è stata la combinazione di televoto (34%), giuria Demoscopica (33%), Sala Stampa (33%).

Folkast

Gaudiano

Inizia la competizione delle nuove proposte la seconda a salire sul palco dopo Gaudiano è Alice Faggi che alla fine della canzone riceve il classico mazzo di fiori, ma Fiorello arriva spingendo un carrellino perché per le restrizioni Covid dice, non si possono passare le cose di mano in mano.

Amadeus fiorello consegnano fiori alla Faggi

Alice Faggi

Siparietto al buio tra Fiorello e Amadeus in apertura del 71° festival di Sanremo. Fiorello fa il suo ingresso con un mantello di fiori, cantanto una sua versione di «Grazie dei fior».

Fiorello alla prima apparizione all’Ariston

Amadeus con fiorello

Sanremo Festival host and artistic director, Amadeus, and Italian showman Rosario Fiorello (L) sul palco dell’Ariston all’avvio del Festival

Prima Fiorello aveva omaggiato Vincenzo Mollica, collegandosi per il Tg1 dal balconcino dell’Ariston, luogo reso iconico per le interviste del giornalista.

«Vincenzo sarà con me. Adesso lo chiamiamo», annuncia Fiore e come per magia si materializza Mollica, sotto forma di ologramma. «Tu sei la principessa Leila di Guerra stellari dei giornalisti», scherza il mattatore. «Di me puoi fare ciò che vuoi - replica il giornalista -. Mi fido. Ci ho messo tre secondi da Roma a Sanremo».

«Il test di Irama è negativo, ma dobbiamo comunque aspettare il risultato del molecolare del suo collaboratore. Se dovesse essere positivo, il cantante dovrà comunque mettersi in quarantena e ritirarsi dalla gara». Lo ha detto Amadeus, in collegamento con il Tg1 a pochi minuti dall’inizio del 71/o festival di Sanremo.

