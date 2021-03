Sanremo al via questa sera

Ecco gli ospiti e la scaletta dei «Big» Parte questa sera, martedì 2 marzo, e durerà cinque giorni il Festival di Sanremo. Tra gli ospiti della prima serata Matilda De Angelis.

«Sarà un festival di tutti, senza retorica. Durante il lockdown il canto è stato protagonista, ora c’è la stessa voglia di musica, di riapertura alla vita. Davvero questa edizione così speciale senza pubblico sarà il festival di tutti» ha detto il direttore di Rai1 Stefano Coletta, in conferenza stampa.

Zlatan ibrahimovic a Sanremo

(Foto by San Marco)

«Non sapere cosa accade per un direttore non è rassicurante, ma sarà il codice vincente che questi due signori, Amadeus e Fiorello, sanno mettere in campo», ha poi aggiunto ribadendo che il direttore artistico «ha costruito un’offerta che va a guardare tutti i target, sia a quello che non guarda mai Rai Uno e quello più tradizionale».

«Se tutto è imprevedibile, come dice Ama, vorrei dire che è il festival di tutti perché la musica non fa differenza tra nessuno, è un collante enorme», ha poi concluso.

Co-conduttrice della prima serata di Sanremo Matilda De Angelis che si racconta in conferenza stampa: «Ho iniziato a recitare a 18 anni dal niente, facevo la maturità quando ho debuttato da protagonista con Accorsi. Le insicurezza dell’età sono state accentuate da questa situazione. Ma ho una famiglia stupenda, una madre meravigliosa, affetti incredibili che mi tengono radicata e mi ricordano chi sono, la mia forza dipende da quello» ha detto. «Per tre anni ho vissuto con la sindrome dell’impostore, mi chiedevo perché avessero scelto me e non qualcun altro. Poi sono stata chiamata all’estero e ho pensato che lo meritavo», aggiunge l’attrice, che arriva all’Ariston dopo il successo con la serie Hbo The Undoing.

Poi in conferenza stampa le informazioni sulla prima serata: «Ricorderemo Claudio Coccoluto sul palco dell’Ariston, un ragazzo fantastico che se ne è andato ancora giovane», ha annunciato Amadeus, in conferenza con la sala stampa in piedi ad applaudire in memoria del dj scomparso. «Claudio ha avuto ruolo importante al festival: nel 2003, 2007 e 2013 - ha ricordato il vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo - era nella giuria degli esperti. Fu Baudo a introdurre un dj. È un ricordo forte e importante, troveremo una maniera calda e affettuosa per ricordarlo».

Nel corso delle serate «ci saranno applausi finti: sono importanti, li abbiamo già sperimentati in altri programmi, anche ai “Soliti ignoti” li usiamo. È una cosa che ti aiuta sul piano psicologico, ti sostiene, magari troveremo qualche idea scenografica nelle poltroncine, qualcosa di allegro da poter mostrare al pubblico» spiega Amadeus in conferenza stampa.

In sala stampa anche Zlatan Ibrahimovic, il fuoriclasse del Milan nel cast fisso del festival: «Quando Amadeus mi ha chiamato, ho detto sì subito: come dice lui stesso, meglio essere in squadra con me invece che contro. Siamo così nella stessa squadra». E poi: «Cosa mi aspetta non lo so: Amadeus mi dice “non ti preoccupare, andrà tutto bene, devi essere te stesso”. Non so niente del programma, ma sono presente» ha spiegato il campione svedese.

«È un festival in cui nessuno sa cosa fa l’altro», chiosa Amadeus. «Sono onorato della presenza di Zlatan. Conoscete il mio amore per il calcio, sono affascinato dai grandi campioni al di là della maglia di appartenenza. Mi piacerebbe far conoscere al pubblico l’Ibrahimovic uomo, il ragazzo. Sono felice che sia sul palco, se la caverà alla grande».

Gaudiano, Elena Faggi, Avincola e Folcast: saranno le prime quattro Nuove Proposte che si esibiranno, in questo ordine, e sfideranno nella serata di apertura al Festival di Sanremo. Tra loro, usciranno i primi due finalisti in base al voto della giuria demoscopica.

Questo l’ordine di uscita dei «Big» di stasera, serata di apertura del 71/o Festival di Sanremo: Arisa, Colapesce Dimartino, Aiello, Francesca Michielin e Fedez, Max Gazzè, Irama, Madame, Maneskin, Ghemon, Coma_Cose, Annalisa, Francesco Renga, Fasma. Il voto di stasera sarà quello della giuria demoscopica e a fine serata sarà resa nota la prima classifica.

