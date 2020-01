È questa la vita che sognavo da bambino? Luca Argentero al Creberg Teatro

È questa la vita che sognavo da bambino?

Luca Argentero al Creberg Teatro Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba. Sono i tre sportivi che Luca Argentero racconterà nel suo spettacolo «one man show» il 31 gennaio al Creberg Teatro di Bergamo.

Luca Argentero arriva a Bergamo, il 31 gennaio alle 21 al Creberg teatro, con «È questa la vita che sognavo da bambino?»: il popolare attore racconta le storie di grandi personaggi dalle vite straordinarie che hanno inciso profondamente nella storia e nella loro disciplina: Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba, tre sportivi italiani che hanno fatto sognare, tifare, ridere e commuovere varie generazioni di italiani.

Tre storie completamente diverse l’una dall’altra, tre personaggi accomunati da una sola caratteristica, essere diventati, ognuno a modo proprio, degli eroi.

