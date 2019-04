Elisa torna a Bergamo

Tre date al Creberg Teatro Tre date, il 26 e il 27 aprile, ma anche il 30 maggio, per Elisa al Creberg Teatro. Porterà il nuovo album «Diari aperti», molto confidenziale.

Cantante, autrice, polistrumentista e produttrice multiplatino, in Diari Aperti c’è tutta Elisa, quella di ieri e quella di oggi, che si apre al suo pubblico in maniera calda e diretta. Il nuovo album è già un grande successo ed Elisa arriva anche a Bergamo, il 26 e 27 aprile e il 30 maggio al Creberg Teatro Bergamo, sempre alle 21.

Elisa torna intima e sincera, spiazzante e poetica, con «Diari Aperti», il nuovo album uscito il 26 ottobre scorso per Island Records. Undici tracce, tutte in italiano, che sono anche undici fotogrammi della sua vita, racconti e ricordi ripresi e rivestiti di musica, pagine reali (scritte, disegnate, a volte pasticciate) di quaderni e agende che fin da bambina hanno accompagnato la sua vita e raccolto i suoi pensieri.

«Diari Aperti» è una sorta di concept album di una vita, che spazia dal ritmo trascinante di «Tutta un’altra storia», a quello incalzante dell’ukulele di «Vivere tutte le vite», dalla melodia coinvolgente di «Tua per sempre», all’atmosfera evocativa dei beat fluidi e sensuali di «Come fosse adesso», fino al reggae e al R’n’B (con un omaggio a Tonino Carotone) di «L’estate è già fuori» (dove sono evidenti le ispirazioni ad uno dei suoi autori preferiti, Bob Marley). Preziose ballate racchiudono storie e suoni coinvolgenti in «Anche Fragile», «L’amore per te», «Con te mi sento così».

Informazioni

Teatro Creberg Bergamo

Via Pizzo della Presolana - Bergamo



Biglietteria

Via Pizzo della Presolana, 24125 - Bergamo

Tel.: +39 035 34.34.34

biglietteria@crebergteatrobergamo.it

Orari di Apertura da mercoledì a sabato dalle 13 alle 19.Il giorno dello spettacolo la vendita apre 1 ora prima dell’inizio

Biglietteria on-line: www.ticketone.it Pagamento possibile attraverso le carte di credito dei circuiti Visa, Mastercad, Maestro, American Express, Diners e PayPall

Punti vendita: Fiera di Bergamo – Via Lunga Bergamo Tel. 035.3230911;MediaWorld c/o Orio Center – Tel. 035.42.11.111

© RIPRODUZIONE RISERVATA