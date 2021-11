Facchinetti, a Stezzano il lancio del nuovo album: «Felice, mi sento a casa» - Video

Sabato 27 novembre il primo firma-copie del doppio cd «Symphony» al centro commerciale «Le Due Torri». L’artista bergamasco ha scelto per il primo instore proprio lo shopping center di via Guzzanica a Stezzano in omaggio alla sua terra.