Festa con il musical di Cenerentola

Il 6 gennaio al Creberg Teatro Cenerentola per le feste natalizie di Bergamo: al Creberg Teatro il 6 gennaio alle 16 è in programma il musical.

La fiaba più bella di sempre in un musical che riscopre la celebre storia dei fratelli Grimm con un testo originale, ricco di magia e divertimento: uno spettacolo che conquisterà i bambini e le famiglie. Il cast, composto da oltre venti elementi, ricrea sul palco tutta l’atmosfera di un’epoca passata, con sontuosi costumi settecenteschi e sorprendenti scenografie. Le musiche orchestrali inedite accompagnano le vivaci e coinvolgenti coreografie corali, mentre spettacolari effetti scenici trascineranno nell’incantesimo di una serata indimenticabile: al rintocco della mezzanotte la vita di Cenerentola cambierà, con la magia che solo una fiaba può offrire al suo pubblico.

Informazioni

Teatro Creberg Bergamo

Biglietteria

Via Pizzo della Presolana, 24125 - Bergamo

Tel.: 035/343434

biglietteria@crebergteatrobergamo.it

Orari di apertura da mercoledì a sabato dalle 13.00 alle 19.00.Il giorno dello spettacolo la vendita apre 1 ora prima dell’inizio

Biglietteria on-line: www.ticketone.it Pagamento possibile attraverso le carte di credito dei circuiti Visa, Mastercad, Maestro, American Express, Diners e PayPall

Punti vendita: Fiera di Bergamo – Via Lunga Bergamo Tel. 035.3230911;MediaWorld c/o Orio Center – Tel. 035/4211111

