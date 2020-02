Festival di Sanremo, appello di Gori

«Votiamo in massa i Pinguini Tattici Nucleari» Il sindaco di Bergamo lancia sui social l’appello a tutti i bergamaschi per far volare il gruppo orobico in gara questa sera.

Endorsment del sindaco Giorgio Gori per i Pinguini Tattici Nucleari, il gruppo orobico in gara questa sera nella serata finale del Festival di Sanremo. Il primo cittadino, in questo caso in veste di tifoso chiede a tutti i bergamaschi di votare per il gruppo di Albino che ha divertito con bella musica e può portare in alto il nome della scena musicale bergamasca. nel post anche tutti i riferimenti e i costi del televoto. l’hastag per i social è, invece, #Forzapinguini

Il numero per le chiamate da telefono fisso è 894001, mentre per votare da mobile con sms è 4754751. l costo del televoto tramite chiamata telefonica è di 0,51 euro per ogni voto valido. Ogni voto espresso tramite SMS ha invece il costo di 0,50.

