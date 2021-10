Festival Organistico, a Bergamo Thomas Ospital In Basilica di Santa Maria Maggiore, venerdì 15 ottobre alle ore 21, ecco il recital di uno dei più sensazionali interpreti e improvvisatori dell’ultima generazione, Thomas Ospital, dal 2015 organista di Saint-Eustache a Parigi.

Giro di boa per il Festival Organistico Internazionale «Città di Bergamo» con il quarto concerto di una 29esima edizione sempre più sorprendente. In Basilica di Santa Maria Maggiore, venerdì 15 ottobre alle ore 21, ecco il recital di uno dei più sensazionali interpreti e improvvisatori dell’ultima generazione, Thomas Ospital, dal 2015 organista di Saint-Eustache a Parigi e da un solo mese titolare di una delle due cattedre d’organo in interpretazione al Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse della capitale francese, affiancando così Olivier Latry. Il tutto a soli 31 anni.

Programma molto ricco, con omaggi speciali nella prima parte per Jean Guillou, suo predecessore a Saint-Eustache, e per Marcel Dupré, nel 50° di morte.

Clou della serata sarà la seconda parte, dove verrà eseguita un’intera Sinfonia improvvisata in 4 tempi ispirata alla Divina Commedia di Dante Alighieri. Attraverso la lettura di alcune terzine tratte dalle tre Cantiche appositamente scelte dalla Società Dante Alighieri – Comitato di Bergamo, e i temi musicali proposti dal pubblico, Ospital costruirà una composizione estemporanea nei tempi Inferno, Purgatorio, Paradiso, per concludere con un Finale sul canto del Magnificat. Una straordinaria sfida artistica per festeggiare in modo originale, nello stile del Festival, la nota ricorrenza.

Il concerto, approntato in collaborazione con la Fondazione Ubi Banca Popolare di Bergamo, è a ingresso libero e gratuito nel rispetto delle norme anti Covid-19 in vigore: green pass e mascherina obbligatori, rilascio dei dati personali per eventuale rintracciamento.

Novità: in base ai nuovi decreti legge e ai tempi necessari per i controlli in ingresso la capienza massima è stata aumentata a 250 posti.

Per rendere fruibile a tutti il concerto è comunque sempre prevista la trasmissione in diretta sul canale YouTube del Festival, raggiungibile dal sito, dalla pagina Facebook o da questo link: https://youtu.be/rBA0d092jgU.

Guarda il programma della 29esima edizione del Festival Organistico Internazionale «Città di Bergamo» su www.organfestival.bg.it.

