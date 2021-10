Festival Organistico internazionale, gran finale con Jonathan Scott in Cattedrale A Bergamo, venerdì 29 ottobre in Città Alta alle 21, il sesto ed ultimo concerto della manifestazione.

Gran finale per il 29° Festival Organistico Internazionale «Città di Bergamo» venerdì 29 ottobre in Cattedrale (Città Alta) con inizio alle ore 21. All’organo Sinfonico Pietro Corna 2010 siederà Jonathan Scott, che a dispetto della giovane età è già uno dei più accreditati concertisti internazionali d’oltre manica, erede della grande tradizione britannica delle «Organ Hall».

Il programma è di straordinaria bellezza, tutto dedicato all’arte della trascrizione organistica di cui Scott è grande cultore. Prima parte dedicata a Vivaldi (Le quattro Stagioni) in occasione dei 1600 anni di Fondazione della città di Venezia; seconda parte incentrata sui «Quadri d’un Esposizione» di Modest Musorgskij accompagnati da un’animazione su grande schermo a cura del fratello Tom, che costituisce il progetto vincitore della seconda edizione del Concorso «Introducing children to organ music» organizzato dall’Associazione ECHO «European City of Historical Organ».



Il concerto, approntato con il supporto di Confindustria Bergamo e la collaborazione di BergamoScienza è ad ingresso libero e gratuito nel rispetto delle norme anti Covid-19 in vigore: green pass e mascherina obbligatori, rilascio dei dati personali per eventuale rintracciamento. Con una novità: in base ai nuovi decreti legge ed ai tempi necessari per i controlli in ingresso la capienza massima è stata aumentata a 250 posti.

Per rendere fruibile a tutti il concerto è comunque sempre prevista la trasmissione in diretta sul canale YouTube del Festival, raggiungibile dal sito, dalla pagina Facebook o da questo link.

Info: www.organfestival.bg.it

