Fiera dei librai, torna la Caccia al Libro

Iscrizioni già aperte per il 4 maggio Torna sabato 4 maggio la Caccia al Libro dalle ore 14 alle ore 19.30, e il tema di quest’anno saranno i «Romanzi dal Mondo»: si aprono lunedì 1° aprile le iscrizioni a un appuntamento che riscuote sempre riscontri positivi in città.

Indovinelli, quiz letterari, biciclette, prove fisiche e di ingegno: torna la caccia al tesoro più attesa dell’anno, la Caccia al Libro! Le squadre che vorranno partecipare dovranno compilare l’apposito modulo, scaricabile dal sito www.giovani.bg.it, e consegnarlo presso lo Spazio Polaresco o mandarlo all’indirizzo di posta elettronica info@giovani.bg.it, entro e non oltre giovedì 2 maggio.

Ogni squadra dovrà superare prove pratiche ed enigmi letterari e di cultura generale per proseguire nel gioco e raggiungere il traguardo. Le prime tre squadre classificate verranno premiate con buoni per l’acquisto di libri: il primo premio per un valore di 500 euro, il secondo di 250 euro, il terzo di 125 euro.

La Caccia al Libro è un progetto promosso da Bergamo per i Giovani, nell’ambito della coprogettazione tra Comune di Bergamo, Consorzio Solco Città Aperta e HG80 Impresa Sociale, in collaborazione con il gruppo scout Agesci I-V e nell’ambito della 60^ edizione della Fiera dei Librai.

