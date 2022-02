Fiera del vinile, domenica 27 febbraio Daste diventa la «Centrale dei dischi»

Se la passione per la musica e per i dischi vi elettrizza e continua a darvi energia, è in arrivo una giornata per voi. Daste, l’ex centrale elettrica rinata come spazio culturale e aggregativo, ospita per la prima volta la Fiera del vinile: domenica 27 febbraio dalle 10 alle 19 (ingresso gratuito con green pass) ci saranno migliaia di dischi e cd da scambiare e collezionare con i migliori espositori nazionali. E tanta musica da ascoltare , con gli artisti Simone Bardelli (Nu-Disco, Milano); Nicole Barbieri; (Soulful Reggae, Bologna); Andrea Manges & Franz Barcella; (Punk Rock - Surf, Pop, La Spezia & Bergamo); Joe Cagliostro (Hip Hop, Bergamo); Olimpia Quartieri & Nicole Barbieri (Rock’n’Roll extravaganza, Bologna).