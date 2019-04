Fino al 28 aprile torna Magie del Borgo

Costa di Mezzate ospita gli artisti di strada Torna il Festival Internazionale d’Arte di Strada Magie al Borgo. Dal 26 al 28 aprile nell’incantevole borgo di Costa di Mezzate convivranno arti espressive, teatro di strada, circo, musica, storia, gastronomia e tanto altro ancora. In soli tre giorni ospiterà numerosi artisti provenienti da tutto il mondo con 31 spettacoli in 106 repliche tutte a ingresso libero.

Una manifestazione di richiamo internazionale che fa convivere arti espressive, teatro di strada, circo, musica, storia, gastronomia e tanto altro ancora. Una magia che dura da più di dieci anni e ogni volta restituisce al piccolo borgo di Costa di Mezzate, l’antica l’atmosfera dei tempi in cui ci si ritrovava nei cortili e nelle piazze per fare festa.

magie al borgo

Magie al Borgo si conferma un festival di rilievo europeo in grado di rappresentare una riconquista di spazi e tempi a misura d’uomo per una festa della collettività ed un incontro delle culture. Un appuntamento da non perdere.

magie al borgo

L’associazione Feste in Costa, ente promotore che unisce le associazioni di volontariato del paese e l’amministrazione comunale, ha ottenuto il patrocinio della Regione Lombardia (Assessorato Culture, Identità e Autonomie), della Provincia di Bergamo (Assessorato alla Cultura) e della Fondazione della Comunità Bergamasca.

Per tutto il programma clicca qui.

