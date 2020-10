Fiorella Mannoia torna a Bergamo

Nuovo album, il 26 maggio al Creberg Teatro Nuovo lavoro per Fiorella Mannoia, un singolo è già uscito. E il 26 maggio torna a Bergamo, in concerto al Creberg Teatro.

Esce venerdì 6 novembre «Padroni di niente», il nuovo album di inediti di Fiorella Mannoia disponibile da giovedì 8 ottobre, in pre-order in formato cd e in vinile (quest’ultimo sarà disponibile nei negozi da venerdì 20 novembre).

«Padroni di niente» è stato anticipato in radio dal singolo «Chissà da dove arriva una canzone», brano scritto per Fiorella da Ultimo.

A maggio, inoltre, partirà il «Padroni di niente tour», undici date nei principali teatri italiani, per incontrare il suo pubblico e presentare live il nuovo album. Queste le prime date del tour:

12 maggio, Bologna, Europauditorium,

13 maggio, Torino, teatro Colosseo

15 maggio, Mantova, Grana Padano Theatre

18 maggio, Ancona, Teatro delle Muse

20 maggio, Bari, Teatro Team

22 maggio, Napoli, Teatro Augusteo

23 maggio, Roma, Auditorium parco della musica

26 maggio, Bergamo, Teatro Creberg

28 maggio, Bassano del Grappa, Pala Bassano 2

29 maggio, Brescia, Teatro Dis_play

31 maggio, Milano, Teatro degli Arcimboldi

