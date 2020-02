Fiorello irrompe all’AltroFestival

e parla bergamasco con i Pinguini Fiorello irrompe all’AltroFestival a notte fonda dopo la terza serata della 70esima edizione del Festival di Sanremo e lo fa per salutare i Pinguini Tattici Nucleari ospiti di Nicola Savino.

Fiorello irrompe all’AltroFestival a notte fonda dopo la terza serata della 70esima edizione del Festival di Sanremo e lo fa per salutare i Pinguini Tattici Nucleari ospiti di Nicola Savino e prendere un po’ in giro l’accento bergamasco del cantante Riccardo Zanotti. Fiorello, grande assente sul palco dell’Ariston nella serata di giovedì 6 febbraio, è apparso invece all’AltroFestival per complimentarsi con la band bergamasco imitando l’accento bergamasco. «Ma ho davvero questo accento?» dice Zanotti. «Pota sì, fidati» gli risponde Fiorello. «Questi sono i pinguini bergamaschi» ha poi continuato lo show man. Guarda il video.

© RIPRODUZIONE RISERVATA