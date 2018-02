Gaia Trussardi e Adriano Giannini

Nuova coppia nel mondo della moda Riservatissima, ma i paparazzi sono stati abili e pare che ormai la bergamasca non celi più il nuovo amore. Gaia Trussardi e Adriano Giannini sono stati immortalati dagli obiettivi dei fotografi

La stilista della maison bergamasca del Levriero e il bell’attore sono stati notati a Milano e hanno anche presenziato insieme alla serata Campari di Milano. Per l’occasione la bergamasca ha indossato un abito elegante lungo, con scollo all’americana che le lascia scoperte le spalle.

Anche durante i loro incontri milanesi non mancano le uscite di coppia, spesso in compagnia di Tomaso Trussardi e di Michelle Hunziker con la quale Gaia ha un ottimo rapporto: «I primi tempi siamo state un po’ fredde, a studiarci. Adesso ci lega un affetto profondo» ha confessato qualche tempo fa su Vanity la sorella di Tomaso riferendosi alla cognata. Si attende Giannini a Bergamo, con Gaia spesso in Città Alta nella casa di famiglia.

