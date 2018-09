Giorgio Pasotti in tv con Ambra

Finite le riprese de «Il silenzio dell’acqua» Dopo 13 settimane di riprese, si chiude il set de «Il silenzio dell’acqua», una serie co-prodotta da RTI e Velafilm, diretta da Pier Belloni, che vede protagonisti Ambra Angiolini e il bergamasco Giorgio Pasotti.

Andrà in onda in quattro prime serate nella primavera del 2019 su Canale 5 e racconta la vita di un piccolo borgo costiero vicino a Trieste sconvolto dalla scomparsa di una ragazza di 16 anni. Le indagini vengono condotte da Luisa Ferrari (Ambra Angiolini) della Omicidi di Trieste e da Andrea Baldini (Giorgio Pasotti), il vice questore locale. I due, partendo da un approccio diametralmente opposto, saranno invece costretti a collaborare per scoprire i segreti che il paese custodisce e risolvere insieme il mistero che si cela dietro questa scomparsa.

Nel cast, accanto ad Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, troviamo anche Valentina D’Agostino, Carlotta Natoli, Fausto Sciarappa, Thomas Trabacchi, Camilla Filippi, Mario Sgueglia, Diego Ribon, Claudio Castrogiovanni, Giordano De Plano, oltre ai giovani Sabrina Martina, Caterina Biasol e Riccardo Maria Manera.

I due attori hanno documentato anche parte dei lavori attraverso dei post sui rispettivi profili Instagram: la Angiolini ha postato diversi momenti di backstage così come Pasotti che, in più, ha anche ringraziato tutti il 24 settembre, con un post celebrativo della fine delle riprese.

