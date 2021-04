Giulia Spallino (la Joo), la pandemia e il mio nuovo «Day One» per ripartire- Video Il suo Ep era uscito proprio in corrispondenza del primo lockdown, dopo un anno di pandemia l'artista bergamasca ritorna con brani riarrangiati, remixati e accompagnati da nuovi video.

«I’m so happy» canta la Joo nel ritornello della nuova versione di «Perfect» una delle cinque canzoni inserite nell’Ep «Day One» completamente rivisto a un anno esatto dalla prima uscita. Anche se ci sarebbero gli elementi per essere tutt’altro che allegri dopo un anno così, negli occhi di Giulia Spallino, cantante ma anche co-gestrice dell’Ink Club a Bergamo, non c’è rassegnazione, anzi brilla quella vivacità scalpitante di chi ha voglia di ripartire il più presto.

La intervistiamo seduta su un divano dell’Ink Club, la sua seconda casa. Le stanze calde e colorate, arredate con cura raccontano le idee e la passione che ha animato il locale in questi anni. Sembrano ancora vive, anche se da mesi sono chiuse al pubblico.

«Quest’anno sono successe poche e tante cose allo stesso tempo, un anno complicato in cui però ho voluto fare qualcosa di nuovo, di originale e di non fermare tutto il lavoro che avevamo cominciato due tre anni fa insieme a Federico Laini, Simone Chiarolini e i ragazzi dello studio (Triangolo Lab). Abbiamo riarrangiato tre brani in acustico con i video di Marco Ravelli e poi abbiamo fatto anche due remix di altri due brani dell’Ep».

Il visual ep «Day one», firmato dalla giovane art director Martina Oberti (guardalo e ascoltalo qui), racchiude molto del repertorio di Joo e ci restituisce atmosfere rarefatte e testi che parlano di accettazione di sè ma anche di integrazione e valorizzazione delle diversità. La voce limpida di Giulia ti trascina dentro la canzone e i ritornelli risuonano felici dentro la testa anche dopo il primo ascolto.

La nuova versione acustica evidenzia ancora di più la voce limpida e originale di Joo.

Guarda qui il nuovo video di «Perfect».

Le prossime uscite di Joo: «Instagram» uscirà il 20 aprile e il suo video il 27. Devotion l’11 maggio e una settimana dopo il video. traccia audio (video out 18 maggio) e i due remix Came Back remixato da MMRK (Mauro Frugiule) è uscito il 13 aprile, mentre The moon uscirà il 4 maggio remixata da Fred Cattle (Riccardo Biffi).

Giulia Spallino all’Ink Club

