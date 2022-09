«Gli ultimi giorni di Van Gogh», Goldin al Creberg Teatro

Mercoledì 23 novembre 2022 al Creberg Teatro di Bergamo, alle ore 21, va in scena lo spettacolo teatrale di e con Marco Goldin «Gli ultimi giorni di Van Gogh. Il diario ritrovato» con musiche di Franco Battiato.

Nello spettacolo, tratto dall’omonimo ultimo romanzo di Marco Goldin, lo studioso trevigiano, scrittore e critico d’arte, racconta con la sua consueta narrazione appassionata e coinvolgente le ultime settimane della vita di Vincent Van Gogh immaginando, come nel libro, che Van Gogh avrebbe potuto tenere un diario proprio in quelle settimane finali. Goldin non si stacca comunque mai dai fatti realmente accaduti, dilatando molti vuoti e altrettanti silenzi del pittore: in quelle settimane conclusive l’artista olandese, infatti, scrive un numero minore di lettere rispetto al solito e parla di meno della metà degli oltre settanta quadri che realizza.

Marco Goldin Lo spettacolo, come il romanzo, è un continuo gioco di specchi e di rimandi, tra i colori, le parole e i silenzi nei quali quasi si adagiano le musiche di Battiato. Il diario ritrovato è l’espediente narrativo da cui parte l’azione teatrale. Quel diario viene ritrovato casualmente da Arthur Gustave Ravoux, il titolare della locanda nella quale Vincent vive tra la fine di maggio e la fine di luglio del 1890. Mancano due settimane alla morte del pittore, Ravoux sale nella sua camera di sottotetto per rifargli il letto e trova il cassetto dello scrittoio appena accostato. Lo apre e scopre quel diario di cui nessuno conosceva l’esistenza, ma non lo dice nemmeno a Theo.

La scenografia dello spettacolo punta su un effetto di meraviglia davanti alle immagini dei quadri, i loro particolari e fotografie d’epoca e a contributi filmici girati nei luoghi di Van Gogh. Un grande schermo di sette metri, panoramico, con proiezioni al laser in altissima definizione, avvolge sulla scena Marco Goldin mentre racconta Van Gogh, arricchendo così la narrazione.

A creare ancor di più questa atmosfera spirituale e suggestiva, eppure densa della carne e dei sogni della vita dell’artista, contribuiscono le splendide musiche di Franco Battiato, eccezionalmente concesse per questa occasione. Musiche che dalla scena iniziale, quando l’apertura del sipario svela il primo luogo dell’azione teatrale, conducono a quella conclusiva. Lo stesso Battiato amava Van Gogh e davanti alle sue opere si trovava a parlarne proprio con Marco Goldin.

