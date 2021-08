I cosplay di Bergomix per festeggiare l’uscita del film «The Suicide Squad» Sabato 7 agosto dalle 17 alle 19 alla Multisala Uci Cinemas Curno si festeggia il primo weekend d’uscita di «The suicide squad», film Warner Bros-DC Comics diretto da James Gunn, tratto dall’omonima serie a fumetti.

Il film, come del resto il fumetto, è incentrato su un particolare e singolare team di super criminali sopra le righe, tra cui spiccano celebri avversari di Batman (come Harley Quinn) e di Flash (come Captain Boomerang e King Shark), e vede questa improbabile squadra assemblata da Amanda Waller per una missione governativa non ufficialmente riconosciuta e dall’alto pericolo mortale.

Per l’occasione è stato organizzato un evento gratuito che si svolgerà nella Multisala Uci Cinemas Curno sito in Via Lega Lombarda 39, Curno.

Esposizione di cimeli fumettistici e memorabilia da collezione dalla vasta collezione privata dell’Associazione Culturale Bergomix, incluse illustrazioni originali firmate da grandi autori di fumetti e statue delle più celebri villain di Gotham City e Cosplay live per foto ricordo!

Ci saranno: Lucrezia Colleoni che darà vita ad Harley Queen, Lella Villa che darà vita a Katana, Diego Maestroni che darà vita a Colonello Rick Flag e Leonardo Mozio Vompagnoni che darà vita a King Shark.

È prevista anche una sessione di disegni dal vivo con l’artista Andrea Abilio Quarti che realizzerà su richiesto sketch dei personaggi.

