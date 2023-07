I Pooh a San Siro: la band insieme dopo 7 anni dall’ultimo live. «Siamo tornati in famiglia»

«Ho imparato che nella vita è meglio non escludere niente - ha detto Roby Facchinetti durante un incontro con la stampa prima del live -, perché tutto può accadere. Quando dicevamo dal palco che era l’ultima fotografia, ne eravamo convintissimi. Poi hanno deciso di fare un film sulla nostra vita e venti giorni prima di Sanremo la Rai ci chiese di andare a presentarlo. Come Amadeus lo ha saputo, ha detto «se i Pooh vengono a Sanremo vengono a suonare». Roby, Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli hanno deciso di salire su quel palco.

”E lì è successo di tutto»

Quello che inizialmente doveva essere un unico evento nello stadio milanese con 56 tracce in scaletta e oltre 3 ore di concerto, si è presto trasformato in un tour di 14 date in tutta Italia. «Sono partite le prevendite e abbiamo venduto oltre 30mila biglietti in un giorno. Lì ci siamo accorti che evidentemente avevamo fatto i conti senza l’oste, non pensavamo che dal nostro pubblico ci fosse ancora un amore così incredibile nei nostri confronti».

Con i pooh Il Volo

I Pooh, quindi, sono di nuovo insieme, per dare un segnale che «nel lavorare insieme - ha aggiunto Dodi - si può veramente essere veramente amici per sempre. Questo periodo di lontananza probabilmente ci ha portato anche a riflettere: bene o male i Pooh presi singolarmente sono il 10%, insieme sono il 100%». Con “cinquanta elementi di coro è un ottetto di archi», la storica band ha voluto «calare l’asso per avere una immagine di grande evento. Non è una ennesima reunion dei Pooh - hanno spiegato -, ma una serie di eventi che si sono concatenati quasi magicamente.

L’omaggio a Valerio Negrini e Stefano D’Orazio