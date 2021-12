Il «Formai de mut» diventa protagonista di un film premiato dalla Regione - Video Un giovane ragazzo milanese ha realizzato un film il cui protagonista è il tradizionale formaggio realizzato in Valle Brembana. Menzione speciale in Regione.

Foppolo, le sue bellezze e le tradizioni enogastronomiche della Val Brembana sono i protagonisti di «Ciak #in Lombardia a 360°», concorso per giovani creativi le cui premiazioni si sono svolte giovedì 16 dicembre a Palazzo Pirelli a Milano.

Giunto alla terza edizione, il bando premia gli under 35 in grado di valorizzare le bellezze della Lombardia grazie alla realizzazione di video di impatto emozionale. Per la categoria «Made #inLombardia» la menzione speciale è stata riconosciuta a Francesco Boldorini di Nerviano (Mi), autore di «Lombardia che sogno incredibile».

Il filmato è stato girato a Foppolo e vede protagonista il Formai de mut , una delle Dop più famose dell’Alta Valle Brembana. Tradizione e cultura si fondono in un territorio dalla spiccata vocazione casearia, capace di valorizzare la montagna attraverso le competenze professionali e gli antichi saperi degli agricoltori locali. Alla premiazione erano presenti il governatore Attilio Fontana e l’assessore al Turismo, marketing territoriale e moda, Lara Magoni.

Venti i premi in palio con un montepremi di 50mila euro. Ai primi in graduatoria è stato riconosciuto un corrispettivo economico di 4mila euro.

La premiazione a Palazzo Pirelli con l’Assessora Lara Magoni

