Il Giorno del Ricordo a Bergamo

Il programma degli eventi Sono state rese note le iniziative che si svolgeranno in città per celebrare il giorno del ricordo.

Il Sindaco Giorgio Gori, l’Assessore all’Educazione alla Cittadinanza e alla Pace Marzia Marchesi la Presidente dell’Associazione Venezia Giulia e Dalmazia di Bergamo Maria Elena Depetroni hanno reso noto gli eventi organizzati per la Giorno del Ricordo che cade l’10 febbraio. Istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92[1], la solennità nazionale vuole «conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale»

L u n e d ì 1 0 f e b b r a i o

Ore 10.00 | Parco delle Rimembranze Rocca | Piazzale Brigata Legnano

I n t e r v e n t i i s t i t u z i o n a l i , l e t t u r e a c u r a d i a l c u n i a l u n n i d e l L i c e o «L o r e nzo M a s c h e r o n i », d e p o s i z i o n e d i c o r o n e d ’a l l o r o a l m o n u m e n t o d e d i c a to a l l e v i t t i m e d e l l e f o i b e .

Ore 11.00 | Chiesa di Sant’Andrea Città Alta | Via Porta Dipinta, 39.

S a n t a M e s s a i n r i c o r d o d e l l e v i t t i m e d e l l e f o i b e o f f i c i a t a d a D o n G i o v a n n i G u s m i n i , V i c a r i o i n t e r p a r r o c c h i a l e d i C i t t à A l t a e C a p p e l l a n o d e g l i U n i v e r s i t a r i .

M a r t e d ì 1 1 f e b b r a i o LECTIO MAGISTRALIS «IL GIORNO DEL RICORDO» di Staffan de Mistura

Ore 17.00 | Aula Consiliare Palazzo Frizzoni | Piazza Matteotti, 27

D i p l o m a t i c o , i n v i a t o d e l l ’ O n u i n I r a q , A f g h a n i s t a n, L i b a n o e S i r i a , S t a f f a n d e M i s t u r a o f f r e u n a p p r o f o n d i m e n t o s u q u e s t a p a g i n a d e l l a n o s t r a s t o r i a a n c h e a l l a l u c e d e l l ’ e s p e r i e n z a p e r s o n a l e d i f i g l i o d i e s u l e d a l m a t a. E v e n t o a p e r t o a l l a c i t t a d i n a n z a e i n s e r i t o n e l C a l e n d a r i o c i v i l e, a c u r a d e l l ’ A s s e s s o r a t o a l l ’ E d u c a z i o n e a l l a C i t t a d i n a n z a e a l l a P a c e

