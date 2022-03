Il mondo del fotografo Mario Dondero, giovedì il film a Bergamo

L’ultimo reportage a Genova

Giovedì 17 marzo, alle ore 21, è in programma «Eccetera, nel mondo di Mario Dondero», di Maurizio Carrassi. Al centro la vita professionale e umana di Mario Dondero, considerato uno dei fotoreporter più impegnati della seconda metà del ’900. Il regista ha incontrato Mario Dondero in più occasioni nel suo ultimo anno di vita (è scomparso nel 2015) tra Fermo, Altidona, Genova e Roma, sia in momenti di conversazione piuttosto informale sia in momenti di lavoro, accompagnandolo nell’ultimo reportage sul porto di Genova e in occasione della mostra che lo ha celebrato a Roma alle Terme di Diocleziano nel dicembre del 2014.