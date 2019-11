Il Teatro Erbamil compie 30 anni

Su il sipario con l’arlecchino della Contin Sabato 23 novembre alle 21 a Ponteranica si inaugura la nuova stagione quella che sancisce un traguardo importante per la storica compagnia bergamasca. Sul palco salirà Claudia Contin con «Gli abitanti di Arlecchinia».

Sarà Claudia Contin Arlecchino ad inaugurare la stagione dei 30 anni del Teatro Erbamil, con una intensa tre giorni dedicata alla Commedia dell’Arte. Una scelta che vuole valorizzare il ruolo della Scuola di Teatro, oltre che della stagione di spettacoli, nella formazione di un gusto e di una cultura teatrale sul nostro territorio, ispirata dal linguaggio del comico che caratterizza fin dagli esordi la nostra programmazione e produzione. E «Ridere è una cosa seria» è il titolo scelto da Erbamil per raccontare la nuova stagione.

Claudia Contin, Arlecchino

Claudia non è solo una straordinaria attrice, dotata di un’energia trascinante, ma ha dedicato la vita alla ricerca ed allo studio delle maschere, raccogliendo i propri studi in numerose pubblicazioni. L’ultima delle quali, l’edizione aggiornata del libro “Gli abitanti di Arlecchinia”, verrà presentata presso la Biblioteca di Ponteranica il 22 novembre prossimo, aprendo la tre giorni che la vedranno impegnata nell’omonima conferenza/spettacolo sulle maschere della Commedia dell’Arte, il 23 novembre alle ore 21, nonché a condurre lo stage “Poesia e comicità nella Commedia dell’Arte”, da venerdì 22 a domenica 24 novembre.

Presentazione libro Venerdì 22 Novembre 2019 - ore 18:30. Presso Biblioteca civica di Ponteranica Via Valbona, 73 - 24010 Ponteranica per la Collana Porto Arlecchino il nuovo libro “GLI ABITANTI DI ARLECCHINIA”. Favole didattiche sull’arte dell’attore dal 1991 a oggi di Claudia Contin Arlecchino. Nuova edizione riveduta e ampliata dall’autrice introducono Fabio Comana e Manuela Carrasco di Erbamil Teatro presentazione a cura di Maria Grazia Panigada, incontro con l’autrice Claudia Contin Arlecchino. Proiezioni e musiche a cura di Luca Fantinutti.

Uscita a settembre 2019, la tanto attesa nuova edizione de “Gli abitanti di Arlecchinia” sta riscuotendo interesse e richieste anche oltre le aspettative. Il libro è stato definito a livello internazionale, il primo manuale pratico sui caratteri della Commedia dell’Arte, rivolto sia agli attori che agli spettatori. È stato subito presentato al Ventennale della Festa con gli Autori di Pordenonelegge il 22 settembre, poi a Madrid in Spagna, a inizio ottobre, nel festival internazionale Territorios Teatrales Transitables, e il 12 novembre presso la rassegna di attività culturali della Libreria Friuli a Udine.

CLAUDIA CONTIN IN MONDOLOGO DI ARLECCHINO - rassegna teatrale Vicoli 2009

(Foto by Rossetti)

Ora la presentazione del libro approda a in area bergamasca grazie all’iniziativa della cooperativa Teatro Erbamil che collabora attivamente da 30 anni con il Centro Culturale e la Biblioteca Civica di Ponteranica. Fabio Comana e Manuela Carrasco, ideatori dell’incontro con l’autrice Claudia Contin Arlecchino, annunceranno contestualmente il progetto di creare una apposita sezione della Biblioteca dedicata alla cultura del teatro comico, cui il libro “Gli abitanti di Arlecchinia” farà da “padrino” inaugurante e ben-augurante. La Dottoressa Maria Grazia Panigada, direttrice artistica dei progetti culturali del Teatro Donizzetti di Bergamo, presenterà approfonditamente il libro e introdurrà l’incontro con l’autrice.

“Gli abitanti di Arlecchinia”, atto unico in forma di monologo, è il cavallo di battaglia di Claudia Contin Arlecchino dal 1991, data del debutto a Roma di questo copione. Una gustosa dimostrazione d’attore che ha il pregio di far conocere la Commedia dell’arte attraverso la presentazione dei suoi personaggi più famosi. Dalle fonti storiche e iconografiche alle risonanze antropologiche dei linguaggi comportamentali delle maschere italiane, l’autrice ricava strumenti originali di re-invenzione del comportamento dell’attore e del coinvolgimento del pubblico. Attraverso il percorso visivo, organizzato dall’autrice in schede didattiche, è possibile cogliere gli insegnamenti e i messaggi delle favole contenute ne Gli abitanti di Arlecchinia. Il testo, pubblicato per la prima volta nel 1999, ha già visto numerose ristampe e traduzioni - in spagnolo e inglese - che ne hanno fatto una guida di riferimento sul lavoro dell’attore per la Commedia dell’arte in diverse nazioni. A distanza di vent’anni, questa nuova edizione propone un ampio aggiornamento arricchito dai materiali forniti da ricercatori e fotografi che hanno documentato la lunga tournée intercontinentale dello spettacolo e dei laboratori teatrali collegati.

Info e prenotazioni: prenotazioni@erbamil.it Cell: +39.347.7336567 Tel: +39.035.573876. www.erbamil.it.

SPETTACOLO Sabato 23 Novembre 2019 - ore 21:00 all’Auditorium comunale di Ponteranica Via Valbona, 73 - 24010 Ponteranica BG - Italia.

Nell’ambito della Stagione Teatrale 2019-2020. «Ridere è una cosa seria, 30 anni del Teatro Erbamil» spettacolo interattivo. «Gli abitanti di Arlecchinia». Favole didattiche sull’arte dell’attore dal 1991 a oggi di e con Claudia Contin Arlecchino musiche a cura di Luca Fantinutti.

«Gli Abitanti di Arlecchinia» è un racconto favoloso, affascinante e sempre nuovo. Sotto le apparenze di una conferenza buffa si nasconde uno spettacolo affascinante che non muore mai, con a tratti il sapore di una dimostrazione scientifica curiosa e divertita. A portarlo in scena è la generosità, la forza e insieme la finezza di una straordinaria interprete: Claudia Contin Arlecchino. (Benvenuto Cuminetti). Un’occasione per vedere dal vivo e in originale il contenuto del primo manuale pratico sui caratteri della Commedia dell’Arte. Una lezione spettacolare e divertente che coinvolge il mestiere dell’attore e il mestiere dello spettatore, in un’unica avventura teatrale che diventa esperienza reciproca, profonda e indimenticabile, come è il mito della Commedia dell’Arte e la caleidoscopica storia delle maschere italiane nel mondo.

WORKSHOP TEATRALE Dal 22 al 24 novembre Venerdì sera - Sabato e Domenica mattina presso AUDITORIUM COMUNALE DI PONTERANICA Via Valbona, 73 - 24010 Ponteranica BG nell’ambito delle attività didattiche della Scuola di Teatro Erbamil

«ACCADEMIA DELLO STUPORE» Weekend di workshop intensivo «POESIA E COMICITÀ NELLA COMMEDIA DELL’ARTE» con Claudia Contin Arlecchino e Luca Fantinutti

Un’occasione per incontrare i maestri del laboratorio Porto Arlecchino, esperti nell’artigianato della Commedia dell’Arte sotto ogni punto di vista: dalla fabbricazione delle maschere in cuoio, all’allenamento del corpo e della voce dell’attore comico, alla drammaturgia e messa in scena di una Nuova Commedia in Maschera per il Terzo Millennio. Claudia Contin Arlecchino e Luca Fantinutti condenseranno in tre giornate le nozioni base per declinare il corpo poetico del mimo, il corpo comico del clown e il corpo grottesco della maschera, verso un’unico e coerente bagaglio di competenze per l’attore contemporaneo. Lo stage è appositamente pensato e tarato per accompagnare le specifiche linee didattiche dell’Accademia dello Stupore diretta da Fabio Comana.

Il Programma, tarato sul breve corso monografico di un week-end in tre incontri, comprende: 1) impostazione preriscaldamento delle deformazioni fisiche grottesche della Commedia dell’Arte; 2) il neutro corporeo e le fasce caratteriali espressive del corpo umano; 3) il comportamento fisico di alcuni dei principali archetipi della Commedia dell’Arte; 4) il training d’attore nella Commedia dell’Arte; 5) personalizzazione del rapporto tra corpo, volto e maschera; 6) consigli ed esperimenti per l’uso del grottesco nel teatro contemporaneo; 7) poetica del grottesco in versi, ritmi, musica, lazzi, scherzi.

