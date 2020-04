Il Vava duetta con Brian May dei Queen

«Bergamaschi, champions, resistiamo» Un omaggio ai bergamaschi che, con la loro tempra, stanno affrontando questo difficile momento guardando sempre avanti e senza mai perdersi d’animo.

Orgogliosi, con la testa più dura del ferro ma soprattutto dei campioni. Anzi dei «champions». Più che una canzone, quello di Daniele Vavassori, in arte Vava77, è un omaggio. Un omaggio ai bergamaschi che, con la loro tempra, stanno affrontando questo difficile momento guardando sempre avanti e senza mai perdersi d’animo. Sulle note di un capolavoro senza tempo come «We are the champions», l’artista orobico ha voluto, attraverso un testo rigorosamente in dialetto bergamasco, rendere omaggio alla sua gente ora più che mai messa alla prova dall’epidemia da coronavirus che ha letteralmente falcidiato la provincia.

Ad accompagnare la voce di Vava, in un duetto a «distanza», c’è nientemeno che la chitarra di Brian May. «In questo momento di reclusione - spiega Vava - diventano possibili concerti a distanza come questo. Brian May, chitarrista dei Queen, sta da poco realizzando video che le persone possono utilizzare per interagire con lui a distanza e creare così quello che lui chiama un “micro concert”. Io che da sempre amo i Queen e che più volte li ho riadattati al nostro dialetto, non ho potuto resistere». «Attraverso questo brano - conclude - ho voluto esaltare le grandi cose che noi bergamaschi, con la nostra forza, sappiamo fare».

