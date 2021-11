In 400 a Stezzano per Alessandra Amoroso - Video e Foto La cantante leccese è arrivata al centro commerciale «Le Due Torri» per firmare le copie del suo ultimo album «Tutto accade».

Stivali morbidi con tacco a spillo, jeans, maglione verde, caschetto e il suo inconfondibile sorriso, la cantante di Lecce ha scaldato il cuore delle 400 che hanno raggiunto Stezzano per incontrarla. Qualcuno è arrivato perfino da Napoli, partito la mattina stessa e rientrato in serata, sono giunti dall’Umbria e da tutta la Lombardia per partecipare all’instore.

Sul palco una vera e propria scenografia: alle spalle la copertina dell’album con il titolo scritto a lettere luminose e davanti una panchina, sulla quale Alessandra Amoroso si è seduta, protetta da una parete di plexiglass, ad accogliere i fan per l’autografo e la foto di rito.

Tutto Accade è «il mio album verità – ha dichiarato la Amoroso al suo arrivo -. Mi sono messa molto in gioco, c’è tanto di me, racconto il mio ultimo periodo, vissuto tra varie difficoltà. Il periodo dell’emergenza mi è servito per conoscere meglio me stessa, per imparare ad amarmi per quella che sono e devo dire che sono soddisfatta di me, del percorso che ho fatto».

Il nuovo progetto discografico vede la cantante pugliese in veste oltre che di interprete, anche di direttrice artistica e autrice.

Alessandra Amoroso sarà la seconda cantante italiana, dopo Laura Pausini, ad esibirsi allo stadio di San Siro il prossimo 13 luglio.

I fan di Alessandra Amoroso a Stezzano

(Foto by Yuri Colleoni)

«Sono molto emozionata, sarà un momento carico di energia, di amore, non vedo l’ora di poter cantare per tutto il mio pubblico, del quale sono molto orgogliosa. Non finirò mai di ringraziare chi mi segue, senza di loro non sarei quella che sono».

L’evento si è svolto secondo le normative anti-covid: green pass, mascherina, distanziamento, orario di accesso per evitare assembramenti.



(Foto by Yuri Colleoni)

