In Città Alta c’è «Vite in libertà»

Fiera dei piccoli produttori di vino Il 14 e 15 dicembre all’ExSA – Ex Carcere di Sant’Agata si riempie di buoni vini e convivialità con terza edizione per la fiera di piccoli produttori di vino e di cibi genuini. Ecco tutto il programma.

La prima e unica fiera di vini nella città di Bergamo è un evento pensato dall’Associazione di promozione sociale Maite con il patrocinio del Comune di Bergamo per dare spazio ai piccoli produttori di vino del territorio nazionale, ma non solo (quest’anno sarà presente anche un produttore francese di Barsac a sud di Bordeaux), che hanno come filo conduttore del loro lavoro quello di proporre un prodotto che nasce da un approccio alla coltivazione rispettoso dell’ambiente e al di fuori delle logiche della grande distribuzione.

Il 14 e 15 dicembre, nella suggestiva e accogliente cornice di ExSA – Ex Carcere di Sant’Agata l’appuntamento è per due giornate di convivialità e scoperta di vini e prodotti genuini, con incontri, degustazioni e chiacchierate con i produttori, in un contesto festoso e di condivisione.

La fiera cresce anche quest’anno, aumentando ulteriormente il numero di espositori presenti e le regioni rappresentate, sia per quanto riguarda la parte enologica, la principale, che per quella agroalimentare.

Diventano 26 i produttori di vino di questa terza edizione, con 11 aziende dalla Lombardia, di cui 5 le bergamasche, 5 dal Piemonte, 2 dalle Marche, dall’Emilia Romagna e dalla Toscana, 1 dall’Alto Adige, dall’Umbria, dall’Abruzzo e dalla Francia.

L’ottima qualità delle cantine vinicole presenti è confermata da belle novità: tre cantine dal bresciano, oltre a Colle San Giuseppe (colline di Brescia) e Pian del Maggio (Franciacorta), segnaliamo in particolare Cherubini, un artigiano del vino che fa della naturalità nella coltivazione e della vinificazione il mezzo per delle bollicine vere e dirette. All’esordio nella manifestazione anche cantina Grawu, dall’Alto Adige, considerata una delle cantine emergenti della zona, piccolo produttore di vini che sorprende per la freschezza e spontaneità dei suoi vini e Longanesi che nella pianura di Bagnacavallo, Ravenna, una zona poco conosciuta dal punto di vista enologico, porta a Bergamo i vini del vigneto di famiglia provenienti da una varietà di vite unica, che sono riusciti a fare riconoscere ufficialmente. Le aziende bergamasche sono rappresentate non solo da piccole realtà, tutte biologiche, del territorio, ma anche da vignaioli bergamaschi che hanno trovato fuori da Bergamo il loro territorio di espressione: Preggio in Umbria, Tenuta Elena in Piemonte e lo stesso Grawu. Avremo inoltre novità dalla Valtellina (Marcel Zanolari), dalla bergamasca (Nove Lune, con vini prodotti esclusivamente da vitigni piwi) e dalle Marche (Esther Hauser e La Caduta). Una menzione anche per il Piemonte rappresentato non solo dai vini delle Langhe, dove tra le novità di quest’anno spicca Claudio Alario, vincitore del Sole della Guida Oro i Vini di Veronelli 2019 con il suo Dolcetto di Diano d’Alba Superiore Sorì Pradurent 2016, ma anche da realtà piccole ed emergenti che hanno fatto della vigna e del ritorno alla campagna una scelta di vita (Il Vino e Le Rose, Colli Tortonesi). Ultima menzione per l’unico straniero presente, Chateau Pascaud, pioniere del biologico sarà presente con le diverse annate dell’ottimo Sautern prodotto nei suoi vigneti.

Quindi un’edizione ricca di vini naturali o biologici ma non solo, diversi gli approcci alla lavorazione ma comune l’amore per la terra e i suoi frutti. Piccoli produttori, con pochi ettari di terreno che con impegno realizzano i loro vini.

Per l’agroalimentare invece sono 4 le aziende ospitate, tutte lombarde, con una proposta che spazia dai formaggi vaccini dei Prati Parini, ai formaggi caprini di Ca’ Morone, dai salumi di AgriPiccola ai prodotti a base di cacao di Passion Cocoa.

A fare da cornice alla fiera sono in programma incontri e degustazioni, iniziando sabato 14 alle 17 con l’incontro “Piwi, le varietà di vite resistenti” condotto da Alessandro Sala, presidente di Piwi Lombardia, e alle 18.30 con “Alla scoperta del vino: un assaggio di… corso d’assaggio” a cura di Seminario Permanente Luigi Veronelli e di Namasté Società Cooperativa Sociale, una degustazione guidata di tre vini che anticipa e presenta il corso di degustazione “Il vino come racconto” in programma a gennaio presso ONP Bistrò di Bergamo (su prenotazione). Si prosegue domenica 15 alle 11 con il micromaster degustativo “Italian Grape Ale” a cura di Beer Garage, esperienza degustativa delle birre prodotte con il mosto d’uva (su prenotazione), per concludere domenica alle 17 presentazione del libro “Novanta giorni: Diario di una stagione in alpeggio” di Francesco Gubert, alla presenza dell’autore, e a seguire degustazione guidata di formaggi caprini con abbinamento di vini dei produttori della fiera (su prenotazione).

Ad inaugurare la nuova edizione venerdì 13 dicembre è la cena con degustazione dei vini dell’azienda agricola Claudio Giachino, di Montelupo Albese (CN), presso Chotto Gastronomia Conviviale di via Borgo Santa Caterina (su prenotazione).

Aderiscono e sostengono l’iniziativa: Locanda Cece Simo, La Fiaschetteria, Chotto Gastronomia Conviviale, Ristorante Bernabò, Ristorante Pizzeria Da Mimmo, Ristorante Lalimentari e Papageno Drink&Food.

I PRODUTTORI DI VINO:

Cascina Gasparda (AL)

Barbera del Monferrato Superiore Docg “Dietro casa”, Barbera del Monferrato Doc “Da nord”, Grignolino del Monferrato Casalese Doc “Vecchie radici”, Monferrato Doc Freisa “Nuda&Cruda”, Vino Bianco “Vulp”, Vino Rosato “Scheriöl”

Chateau Pascaud (Barsac – Francia)

Sauternes, Sauvignon Blanc Natur e Sémillon Natur

Cherubini Wines (BS)

Blanc de Blancs Dosaggio Zero Chardonnay “Sui Generis”, Rosé Dosaggio Zero Pinot Nero “Levis”, Dosaggio Zero Riserva Chardonnay e Pinot Nero “Subsidium”

Claudio Alario (CN)

Dolcetto Docg di Diano d’Alba “Sorì di Montagrillo”, Dolcetto Docg Sorì “Costa Fiore”, Dolcetto Docg di Diano d’Alba “Sorì Pradurent Superiore”, Barbera d’Alba Doc “Valletta”, Nebbiolo d’Alba Docg “Cascinotto”, Barolo Docg “Riva Rocca” e Barolo Docg “Sorano”

Claudio Giachino (CN)

Dolcetto d’Alba “Madonna del Solaio”, Barbera d’Alba, Nebbiolo d’Alba, Langhe Chardonnay, Dolcetto “Rus ‘d Rainè”, Spumante Metodo Classico “Propi Brut”

Colle San Giuseppe Soc. Agr. (BS)

“Mompiano Brut” Chardonnay e Pinot Bianco, “Mompiano Pas Dosé” Chardonnay e Pinot Bianco, “Mompiano Rosso” Marzemino e Merlot, “San Giuseppe” Marzemino, Merlot e Nebbiolo e “Il Paso” Marzemino, Merlot e Nebbiolo

Daniele Longanesi Az. Agr (RA)

Longanesi Igt “Bursôn Etichetta Nera”, Longanesi Igt “Bursôn Etichetta Blu”, Famoso Igt “Rambëla”, Longanesi e altre uve “Anemo” e Famoso “Decimello”

Esther Hauser Az. Agr. (AN)

“Il Ceppo” Montepulciano, Sangiovese e Cabernet Marche Rosso Igt e “Il Cupo” Montepulciano Marche Rosso Igt

Fronte Mura (BG)

Merlot e Cabernet Sauvignon “Frontemura” e Sass del Lüna

Gaetano Solenghi Az. Agr. (PC)

“L’Attesa” Barbera Valtidone Igt, Gutturnio Doc Riserva, Gutturnio Doc Frizzante, Ortrugo Doc Frizzante e Malvasia Aromatica di Candia “Danza del Sole”

Grawü Wine (BZ)

Chardonnay Vigneti Dolomiti Igt, Pinot Grigio Vigneti Dolomiti Igt e Bianco Mitterberg Igt

Il Vino e le Rose (AL)

Nebbiolo Superiore “Amore e Psiche” Nebbiolo e Barbera “Baccanale” e Barbera “Oriundo”

La Caduta (MC)

Verdicchio “Spalle Larghe”

Le Driadi Slow Farm (BG)

Merlot Doc “Driade Felice” e “Alto della Poiana”

Le Strie (SO)

Valtellina Superiore Docg, Sforzato di Valtellina Docg e Nebbiolo Terrazze Retiche di Sondrio Igt

Marcel Zanolari (SO)

Riesling “Vagabondo Bianco Le Anfore”, Merlot “Le Anfore”, Nebbiolo “Sforzato”, Nebbiolo “Sforzato Le Anfore” e Nebbiolo

Mondeggi Bene Comune (FI)

Sangiovese e altri prodotti (olio, frutta, ortaggi, miele e formaggio)

Nove Lune (BG)

Produce: Solaris “Heh”, Bronner e Johanniter “Rukh”, Solaris, Bronner e Johanniter “310” e Helios, Solaris e Bronner “Theia”

Pian del Maggio (BS)

Franciacorta Satèn Chardonnay “Capriccio”, Franciacorta Brut Chardonnay e Pinot Nero “Proscenio”, Franciacorta Rosé Chardonnay e Pinot Nero “…E Anna sorrise”, Franciacorta Brut Millesimato “Millumino” e Franciacorta Nature Millesimato Chardonnay e Pinot Nero “Furente”

Pierangelo Cattaneo Az. Vit. (BG)

Valcalepio Doc

Preggio (PG)

“Tabu” Umbria Sangiovese Igp, “Delèlena” Sangiovese Umbria Igp, “Delèlena” Grechetto Umbria Igp, “Delèlena Bianco” Grechetto e Incrocio Manzoni Umbria Igp e “Delèlena Rosato” Sangiovese Umbria Igp

Q500 az. agr. Colle Trotta (PE)

Montepulciano D’Abruzzo Doc, Passerina Colline Pescaresi Igt, Cerasuolo d’Abruzzo Doc

La Rocchetta di Mondondone (PV)

Cortese e Moscato “Lucemente”, Pinot Nero “Mo Rosa”, Croatina “Oltrebon”, Pinot Nero “PNovis”, Barbera “Don Barbé”, Pinot Nero “Suavis Noir”, Barbera “Indomitus” e Moscato “Moscandone”

Sant’Agnese Az. Agr. (LI)

“I fiori blu” Igt Toscana Cabernet Sauvignon “Spirto” Igt Toscana Merlot,“Libatio” Igt Toscana Sangiovese, “Rubido” Igt Toscana Merlot, “A rose is a rose” Igt Toscana Rosato, “L’etrange” Igt Toscana Vermentino, “Kalendamaia” Igt Toscana Vermentino

Tassodine (BG)

“Canto” Merlot Bergamasca Igt e “Francesco Arrigoni” Pinot Nero Bergamasca Igt

Tenuta Elena (AL)

Dolcetto d’Ovada Doc, Piemonte Barbera Doc, Dolcetto d’Ovada Superiore Docg e Barbera del Monferrato Docg

I PRODUTTORI DI CIBO:

AGRIpiccola di Noemi Sacchi (BG)

Carne di bovino di razza Piemontese e incroci, insaccati di suino

Ca’ Morone Agricola (BG)

Formaggi di capra

Passion Cocoa (MI)

Prodotti a base di cacao

Prati Parini Agriturismo (BG)

Formaggi, salumi, frutta, verdura, carni di manzo, latte e panna

IL PROGRAMMA

Sabato 14 dicembre

Dalle 14 alle 22 (ExSA) Fiera dei produttori

Ore 17 (Maite) Incontro su “i Piwi, le varietà di vite resistenti” conduce Alessandro Sala presidente Piwi Lombardia. Incontro conoscitivo sulle varietà di vite resistenti alle crittograme: come nascono, cosa sono, quali caratteristiche hanno e che differenze ci sono con le varietà di vite tradizionali.

Ore 18.30 (Maite) “Alla scoperta del vino: un assaggio di… corso d’assaggio” a cura di Seminario Permanente Luigi Veronelli e di Namasté Società Cooperativa Sociale, una degustazione guidata di tre vini che anticipa e presenta il corso di degustazione “Il vino come racconto” in programma a gennaio presso ONP Bistrò di Bergamo. Prenotazione obbligatoria.

(Prenotazione: eventi@seminarioveronelli.com o www.seminarioveronelli.com)

Domenica 15 dicembre dalle 10 alle 20 (ExSA) Fiera dei produttori

Ore 11 (Maite) Micromaster degustativo “Italian Grape Ale” a cura di BeerGarage – Percorso alla scoperta delle Italian Grape Ale, primo stile birrario autoctono italiano: l’aggiunta di uva o mosto d’uva al già ricco caleidoscopio di aromi e sapori che le birre possono presentare crea sinergie sorprendenti e tutte da scoprire. Iscrizione obbligatoria.

(Iscrizioni: whatsapp 345 948 9754 email viteinliberta@gmail.com, contributo 30 euro con degustazione guidata di 4 tipologie di birre e ingresso alla fiera incluso)

Ore 17 (Maite) Presentazione del libro “Novanta giorni: Diario di una stagione in alpeggio” di Francesco Gubert, alla presenza dell’autore, e a seguire degustazione guidata di formaggi caprini con abbinamento di vini dei produttori della fiera. Prenotazione obbligatoria per la degustazione.

(Prenotazione a viteinliberta@gmail.com, contributo 15 euro con ingresso alla fiera incluso)

Contributo 5 euro con calice omaggio – degustazioni in libertà

Contatti: viteinliberta@gmail.com Fb: Vite in Libertà – Ig: Exsa_excarceresantagata

