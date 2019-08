In Città Alta si celebra Bruce Springsteen

Incontri e concerti a ingresso gratuito Il mondo di Bruce Springsteen risuonerà a Bergamo sabato 31 agosto, e domenica 1° settembre, con la terza edizione del festival organizzato dal gruppo “NOI & Bruce Springsteen – The ties that bind”, intitolato «Da Greetings a The River. Il viaggio verso la redenzione, 1973 - 1980».

Si parte sabato alle 14:30 al Seminarino di via Tassis a Bergamo Alta con “The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle” l’intervento del giornalista Paolo Vites, accompagnato da momenti di musica live di Roberta Finocchiaro che intratterrà gli ospiti anche durante Greetings From Asbury Park NJ di Patrizia De Rossi conduttrice radiofonica e direttrice di Hitmania Magazine. Alle 21:00 allo spazio Sant’Agostino l’attesissimo concerto di Moa Holmsten & Band ad ingresso gratuito.

Domenica 1° settembre sarà una giornata non-stop-music sulle note di Francesco D’Acri e Diego Mercuri che dalle 14:30 risuoneranno al Seminarino. Prevista per le 18:30 presso in Sant’Agostino la tavola rotonda con il Dj Massimo Cotto, la conduttrice radiofonica Patrizia De Rossi, il critico e scrittore Leonardo Colombati e lo storico e critico musicale Alessandro Portelli. Atteso l’intervento di Fabio Cleto, docente di Lettere, Filosofia, Comunicazione dell’Università degli studi di Bergamo.

A concludere la due giorni lo spettacolo “A Day in The Life” di Leonardo Colombatti, sempre allo spazio Sant’Agostino dove tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. Parlare di Bruce significa raccontare una storia comune e all’interno di essa una miriade di storie individuali, ritrovando in ogni canzone ansie, paure, gioie, dolori, speranze. Del resto, lo stesso Springsteen ha più volte confidato: «Ho scritto le mie canzoni da solo, con un registratore a cassetta, la chitarra acustica e il mio quaderno, entrando nella vita delle persone. Era un mistero per me come la gente potesse riuscire a farsi avanti nella vita. Tutte le canzoni parlano di questo».

