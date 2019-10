In festa per 25 anni di musica

Negrita, concerto al Teatro Creberg I Negrita saranno a Bergamo al Teatro Creberg l’11 febbraio 2020 con il nuovo tour «La Teatrale + Reset Celebration» con cui festeggiano 25 anni di carriera e 20 anni del disco «Reset». Già iniziata la prevendita dei biglietti.

Con questo tour, «La Teatrale + Reset Celebration», i Negrita festeggiano i 25 anni di carriera e i 20 anni del disco «Reset», concludono idealmente il percorso iniziato con la partecipazione al 69esimo Festival di Sanremo con il brano «I ragazzi stanno bene»” e celebrano un periodo che ha visto la rock band tornare protagonista assoluta della scena musicale italiana.

Sul palco i Negrita – Paolo «Pau» Bruni, Cesare «Mac» Petricich, Enrico «Drigo» Salvi - alterneranno momenti acustici ed elettrici, un mix in grado di descrivere al meglio entrambe le anime della band toscana. Il pubblico potrà ascoltare molti estratti da Reset, album campione di vendite che quest’anno festeggia vent’anni e che per l’occasione sarà ristampato, per la prima volta, anche in vinile. Gli stessi componenti della band annunciano così sul loro sito web il nuovo tour: «Come vi avevamo annunciato, non abbiamo alcuna intenzione di fermare i festeggiamenti. Abbiamo ricaricato le batterie e siamo pronti per ripartire per un tour che, fino ad ora, avete trasformato in uno dei migliori della nostra carriera. Nel frattempo, anche Reset ha compiuto gli anni, quindi perché non approfittarne per rispolverare qualcosa che non suoniamo da un po’? Insomma, aiutateci a cominciare i prossimi venticinque anni come avete fatto fino ad ora!».

I biglietti per il concerto sono già in vendita alla biglietteria del Creberg Teatro di Bergamo, in via Pizzo della Presolana, a 46 euro per il primo settore, a 40 euro per il secondo settore e a 34,50 euro per il terzo settore (è compresa la prevendita). Si possono acquistare anche on line sul sito www.ticketone.it e nel circuito di negozi affiliati. Per informazioni: biglietteria Teatro Creberg tel. 035.343434, aperta da mercoledì a sabato dalle ore 13 alle ore 19.

