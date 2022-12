Jr Stit, il tiktoker bergamasco da oltre un milione di followers

È iniziato tutto per gioco, ed ora Stefano Titta, studente 21enne di Premolo, è risultato il quarto artista più ascoltato sul social Tik Tok nel 2022: prima di lui solo Fedez, Maneskin e Jovanotti. Sulla piattaforma è seguito infatti da oltre un milione di followers, ma non sono da meno gli altri social, con 110.000 seguaci su Instagram e 200.000 su Youtube. Quest’anno ha collaborato anche con Cristina D’Avena, incidendo un brano all’interno del cd voluto dalla celebre cantante per i suoi quarant’anni di carriera.