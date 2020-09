La bergamasca Cora Bonalumi

tra i vincitori di «Bookciak, Azione!» Venezia, l’evento di preapertura delle Giornate degli autori. I giovani vincitori con i loro «bookciak» (corti ispirati a libri e graphic novel) sono stati premiati al Lido dal presidente di giuria Mannarino.

La bergamasca Cora Bonalumi è tra i vincitori della IX edizione di Bookciak, Azione!, evento di pre-apertura delle Giornate degli Autori, per riconnettersi e ritrovare nuove possibili sintonie, superando le difficoltà non solo emergenziali dei nostri giorni. I giovani vincitori, i primi premiati al Lido dal presidente di giuria Mannarino (affiancato da Wilma Labate, Teresa Marchesi e Gianluca Arcopinto), con i loro bookciak (corti ispirati a libri e graphic novel) concretizzano il desiderio di ripartire, superando l’isolamento del lockdown.

Cora Bonalumi parla di riconnessione con il mondo e con la natura da osservare con occhi diversi e vince la nuova sezione Fuori Sala con il suo «La casa del poeta», realizzato da un’intera classe della Libera Accademia Belle Arti di Brescia (LABA) sotto la guida della docente e regista Alessandra Pescetta che, durante il lockdown, in quel Nord Italia tra le zone più colpite dal Covid, ha fatto sperimentare agli studenti del corso di Drammaturgia Multimediale (Cora Bonalunni, Sofia Nolli, Virginia Onorato, Alessia Placido, Cristian Zeli), in collaborazione con Luana Bertiè, Matteo Gavotto, Giacinta Pietrobelli, Lucia Romanotto) modalità di lavoro e creazione del tutto innovative, ispirandosi al testo Gli occhi degli alberi e la visione delle nuvole di Chicca Gagliardo e Massimiliano Tappari (Hacca edizioni, 2016). Classe 1997 nata a Bergamo, Cora Bonalumi si è diplomata in Grafica e Fotografia all’istituto Giovanni Falcone. Appassionata di teatro, danza e cinema, frequenta il biennio di scenografia indirizzo Arti Performative alla LABA di Brescia.

Il Premio Bookciak, Azione! ideato e diretto da Gabriella Gallozzi, è prodotto dall’Associazione culturale Calipso, Bookciak Magazine, col sostegno di MiBACT, MIAC, 8 e 1/2, Spi-CGIL, LiberEtà, Regione Lazio. In collaborazione con Giornate degli Autori, SNGCI, ANAC, Premio Zavattini, FICC, Nel Blu Studios. Col patrocinio di Biblioteche di Roma. RAI è mediapartner.

© RIPRODUZIONE RISERVATA