La Festa della Musica invade la città: 70 esibizioni

Il concerto al Lazzaretto

Le esibizioni in città

Gli altri gruppi e solisti si esibiranno sulle altre postazioni allestite nel centro cittadino per mettere in scena la «passion predominante» di giovani e meno giovani, allievi e docenti, professionisti e dilettanti uniti dalla magia dei suoni musicali. Le formazioni e i solisti impegnati nella maratona di note e ritmi, che prenderà avvio dalle 18 alle 19.30 circa e proseguirà in serata sino alle 23, sono oltre cinquanta. Concerti «en plein air» da largo Rezzara a piazzetta Santo Spirito, con postazioni sul sagrato della chiesa di Sant’Alessandro, in via XX Settembre, in piazza Matteotti, in piazza Vittorio Veneto, in piazza Dante, di fronte al Teatro Donizetti e nei cortili di Palazzo Frizzoni, del Palazzo della Provincia e della biblioteca Caversazzi in via Tasso.