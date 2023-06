La guida «Manzù a Bergamo» in omaggio ai nostri lettori

A tutti i lettori, domenica 18 giugno «L’Eco di Bergamo» regala la pubblicazione «Manzù a Bergamo: opere, luoghi e botteghe» promossa da Fondazione Banca Popolare di Bergamo e Fondazione Giacomo Manzù. Tirata in 50mila copie, si potrà avere in omaggio acquistando il nostro quotidiano, mentre coloro che hanno l’abbonamento di 7 giorni e che ricevono il quotidiano con la posta o con l’appoggio in edicola lo troveranno nella propria copia di giornale.