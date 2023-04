La lettura torna al «Centro», sul Sentierone la Fiera dei librai - Il video

Dal 21 aprile al 1 maggio si svolgerà la 64^ edizione della Fiera dei Librai Bergamo, il tradizionale appuntamento con la manifestazione del settore più antica d’Italia, organizzata da Promozioni Confesercenti, Sindacato Italiano Librai (SIL) e dalle librerie indipendenti aderenti a Li.Ber - Associazione Librai Bergamaschi.

Si torna in centro

Questa edizione segna il grande ritorno della fiera nello storico Centro Piacentiniano di Bergamo. Grazie a un’elegante struttura dalle pareti trasparenti, la Fiera dialogherà con il nuovo assetto di un Sentierone recentemente rinnovato, cuore della città che, per alcuni giorni, si trasforma in una grande libreria, pronta ad accogliere gli autori con le loro presentazioni, i dibattiti, i dialoghi e, soprattutto, le passioni letterarie dei bergamaschi che hanno sempre animato la storica Fiera dei Librai. Da qui nasce anche la visual che accompagna la 64^ edizione - «La lettura torna al Centro» - con quel vortice di libri in volo richiamati dal centro cittadino.

Alla presentazione della manifestazione Protagoniste di questa attrazione, ancora una volta, le librerie indipendenti bergamasche - Libreria Arnoldi, Cartolibreria Nani, Libreria Palomar, Il Parnaso libri&natura, Punto a capo libri - che ad ogni edizione tornano a riabbracciare il loro pubblico attraverso la scoperta delle nuove uscite letterarie, l’amore per i grandi classici e la presentazione delle numerose realtà più indipendenti e locali.

Un’edizione resa ancor più speciale dall’anno di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023 che ha permesso di attivare una prima storica collaborazione tra la Fiera dei Librai di Bergamo e Librixia - Fiera del Libro di Brescia.

Gli appuntamenti

Domenica 23 aprile alle 18.30, infatti, ci sarà BG vs BS - Letteralmente un derby letterario, un Open Mic Book Version che permetterà a 6 scrittori emergenti bergamaschi e bresciani di presentare in 15 minuti di tempo la propria opera con una modalità simile a quella della stand up comedy o delle battle musicali. Un evento che, nell’anno della Capitale della Cultura, accende i riflettori sulle nuove penne letterarie dei due territori. Non solo, nello spazio fieristico sarà allestito un corner dedicato alla produzione letteraria delle due province con i testi degli autori locali.

Incontri con gli autori

Circa 50 incontri con gli autori e un programma variegato che accanto alle nuove uscite del panorama editoriale nazionale propone storie del territorio e momenti di condivisione adatti ad ogni età. Cinque le sedi degli incontri. Oltre alla Sala Lettura allestita all’interno della Fiera, infatti, gli incontri con l’autore si terranno all’Auditorium di Piazza Libertà, presso il Centro culturale San Bartolomeo e nella rinnovata Sala Musica del Teatro Donizetti, mentre l’evento conclusivo sarà ospitato all’interno del Teatro Donizetti lunedì 1° maggio.

Walter Veltroni Rocco Tanica Mario Calabresi

Gli autori presenti: Stefania Andreoli, Ester Viola, Walter Veltroni, Rocco Tanica, Paolo Stella, Andrea Colamedici e Maura Gancitano (Tlon), Giuliano Pisapia, Sebastiano Mondadori, Marco Malvaldi, Telmo Pievani e Giuseppe Remuzzi, Mauro Covacich, Paolo Nori, Hans Tuzzi, Fabio Geda, Ermanno Cavazzoni, Carlo Greppi, Mario Calabresi, Guido Catalano, Lia Levi, Roberto Tiraboschi, Olimpio Talarico, Jan Brokken, Daniele Mencarelli

Alcuni degli appuntamenti in programma

Sebastiano Mondadori Verità di famiglia. Riscrivendo la storia di Alberto Mondadori La nave di Teseo (22 aprile – 16.30 Sala Lettura)

Mauro Covacich reading da L’avventura terrestre La nave di Teseo (22 aprile – 18.00 Auditorium);

Rocco Tanica Non siamo mai stati sulla Terra Il Saggiatore (22 aprile - 20.45 Centro culturale San Bartolomeo);

Stefania Andreoli Perfetti o felici Rizzoli (23 aprile - 18.00 Auditorium);

Paolo Nori Vi avverto che vivo per l’ultima volta Mondadori (23 aprile - 20.45 Centro culturale San Bartolomeo);

Hans Tuzzi Curiosissimi fatti di cronaca criminale Bollati e Boringhieri (24 aprile - 18.00 Sala Lettura);

Fabio Geda La scomparsa delle farfalle Einaudi (25 aprile - 18.30 Auditorium);

Ester Viola Voltare pagina. Dieci libri per sopravvivere all’amore Einaudi (26 aprile - 18.30 Sala della Musica);

Walter Veltroni Buonvino tra amore e morte Marsilio (26 aprile - 21.00 Auditorium);

Ermanno Cavazzoni Il gran bugiardo La nave di Teseo (27 aprile - 18.30 Sala della Musica);

Paolo Stella La luna piena delle fragole DeAgostini (27 aprile - 20.30 Auditorium);

Carlo Greppi Un uomo di poche parole. Storia di Lorenzo, che salvò Primo Laterza (28 aprile - 18.30 Auditorium);

Andrea Colamedici, Maura Gancitano (Tlon) Ma chi me lo fa fare? L’incantesimo del lavoro HarperCollins (28 aprile - 20.30 Centro culturale San Bartolomeo);

Nicola Lagioia Presto saprò chi sono. Sull’arte di raccontare storie attraverso la letteratura, da Omero ad Amelia Rosselli (29 aprile - 17.00 Auditorium);

Mario Calabresi Una volta sola. Storie di chi ha avuto il coraggio di scegliere Mondadori (29 aprile - 18.30 Auditorium);

Guido Catalano Smettere di fumare baciando. 107 poesie senza filtro Rizzoli (29 aprile - 21.00 Centro culturale San Bartolomeo);

Lia Levi Tutto quello che non avevo capito. Una bambina e basta cresce HarperCollins (30 aprile - 11.00 Sala della Musica);

Marco Malvaldi Oscura e celeste Giunti (30 aprile - 15.00 Centro culturale San Bartolomeo);

Roberto Tiraboschi L’armonia dei frutti bacati E/O (30 aprile – 16:00 Sala Lettura);

Olimpio Talarico Avrei voluto scriverti cantando Aliberti (30 aprile - 17.15 Centro culturale San Bartolomeo);

Jan Brokken L’anima delle città Iperborea (30 aprile - 18.30 Sala della Musica);

La Giustizia e il caso Riace. Incontro con Giuliano Pisapia ispirato al libro Processo alla solidarietà Castelvecchi (30 aprile - 21.00 Centro culturale San Bartolomeo);

Daniele Mencarelli Fame d’aria Mondadori (1 maggio - 18.30 Sala lettura).

In chiusura, lunedì 1° maggio alle 20.30 si terrà l’evento conclusivo al Teatro Donizetti che ospiterà l’evento - spettacolo «Dal pesce al filosofo. Evoluzione e progressi della medicina uniti dalla musica» con Telmo Pievani e Giuseppe Remuzzi. Dall’evoluzione del rene alla sua raffinata fisiologia, dalle prime ricerche pionieristiche sui trapianti alle frontiere più avanzate della medicina, dagli organoidi a Neanderthal: una serata inedita, una bellissima storia di scienza intrecciata con la lirica e impreziosita dalla presenza, a sorpresa, di un eccezionale ospite internazionale.

La serata vedrà inoltre la straordinaria partecipazione di Denyce Graves, mezzosoprano, la regia di Manuel Renga e il patrocinio dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS.

Come prenotarsi

La 64^ edizione della Fiera dei Librai prevede dei momenti a ingresso libero ed altri per cui è necessaria la prenotazione. Sul sito fieradeilibrai.it sarà possibile registrarsi gratuitamente all’evento scelto.

Per gli incontri con Rocco Tanica, Stefania Andreoli, Walter Veltroni, Paolo Stella, Andrea Colamedici e Maura Gancitano (Tlon), i lettori che lo desiderano potranno riservare il loro ingresso alla presentazione e al firma-copie con l’autore acquistando la copia del libro in una delle librerie indipendenti della Fiera dei Librai, dall’8 al 15 aprile. In questo modo riceveranno un ticket con cui gli sarà garantito il posto all’incontro e il diritto al firma-copie prioritario. Le prenotazioni online per questi autori saranno attivate a partire dal 16 aprile.

Per i più piccoli

Non mancano anche quest’anno gli spazi dedicati alla lettura e attività per i più piccoli, pubblico particolarmente affezionato alla Fiera: 7 i laboratori a loro dedicati a partire dai 3 anni di età. Nello spazio dedicato a fianco dell’area bambini e ragazzi si svolgeranno i laboratori creativi, teatrali, dedicati all’illustrazione o alla lettura ad alta voce, oltre ad un workshop dedicato agli adulti e incentrato proprio sulle tecniche di lettura per incentivare la fantasia dei più piccoli.

Non solo libri

Si rinnova anche quest’anno la collaborazione tra la Fiera dei Librai e Il Cavaliere Giallo che, attraverso la creatività degli studenti della Scuola d’arte «Andrea Fantoni», promuoverà una parte dell’allestimento dell’area. Il tema scelto quest’anno è quello dei fiori, realizzati con pagine di libro, di cui si nutrono delle api, a rappresentare la gioia e l’amore per la cultura. Ritorna anche la tradizionale collaborazione con il Premio Nazionale di Narrativa Bergamo per gli incontri con Lia Levi, Roberto Tiraboschi e Hans Tuzzi.

Info utili

Cinque le aree tematiche per soddisfare le esigenze di tutti: Narrativa, Editoria locale, Bambini e ragazzi, Manualistica, Saggistica.