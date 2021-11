La stagione del «Caverna», domenica i burattini di Teatro Medico Ipnotico - Video Continua la stagione della compagnia teatrale cittadina che ha sede nel quartiere della Grumellina.

«Abboccaperta», continua la stagione del Teatro Caverna che ha riaperto a settembre i battenti dopo lo stop forzato per le norme anti-Covid.

Sabato scorso è andato in scena lo spettacolo «A cosa serve la poesia» di Principio Attivo Teatro e contemporaneamente ha preso il via la prima delle residenze artistiche che la compagnia ha organizzato nel nuovo locale avuto in gestione dal Comune di Bergamo.

Guarda il video dello spettacolo con l’intervista a Gianluigi Gherzi e Giuseppe Semeraro protagonisti di «A che cosa serve la poesia?» e a Damiano Grasselli direttore artistico di Teatro Caverna andato in onda sabato in Tic Tac, la rubrica settimanale di cultura e spettacolo del Tg di Bergamo Tv.

In questi giorni è anche cominciata la residenza con la compagnia Teatro Medico Ipnotico, compagnia di Teatro d’arte di burattini a base famigliare cui ogni membro riveste un ruolo fondamentale. Il fondatore Patrizio Dall’Argine nel 2017, a Bergamo, ha ricevuto il premio Pina e Benedetto Ravasio dalla Fondazione Ravasio.

Alla fine della residenza verrà alla luce il nuovo spettacolo liberamente ispirato a «Fiori per Alrgernon» di Daniel Keyes. Le due compagnie hanno già collaborato nel 2016 alla produzione dello spettacolo «Werther». Nella sua prima stesura questo nuovo progetto, tratto da un racconto di fantascienza, prende il nome di «Test».

Con questo titolo la compagnia incontrerà il 18 novembre i ragazzi della scuola Don Lorenzo Milani del quartiere di Grumello e il 21 un pubblico ristretto (ingresso con tessera di Teatro Caverna, ticket 3 euro). Per le prenotazioni: [email protected]; 389.1428833.

