Laboratori, burattini e mascherine

Ecco il Carnevale di Bergamo È Carnevale! È tempo di maschere e di feste per salutare l’inverno e accogliere la primavera alle porte. L’Assessorato alla Cultura ha pensato ad un programma speciale, nato quest’anno dalla collaborazione con la Fondazione Benedetto Ravasio e dalla partecipazione dei musei cittadini. La proposta è ricca di spettacoli e laboratori che permetteranno ai piccoli di diventare protagonisti del Carnevale, costruendo la propria maschera in modi diversi.

Sabato 2 marzo il Museo Caffi, l’Archeologico e il Museo delle Storie propongono tre laboratori (tutti con inizio alle 15 e con prenotazione obbligatoria) in cui i bambini potranno costruire travestimenti e maschere. Alle 16.30 per concludere il pomeriggio in allegria ecco Il circo dei burattini, spettacolo di burattini in Sala Curò.

Domenica 3 marzo, alle 10, l’Accademia Carrara accompagnerà i bambini nelle atmosfere del Carnevale veneziano per vestirsi da dame del Settecento o da nobili imparruccati; poi, a partire dalle 15, nel foyer dell’Auditorium di Piazza Libertà, grandi e piccoli potranno costruire colorati burattini a guanti con i calzini. Sempre all’Auditorium, alle ore 16.30, in scena un classico del teatro di figura: Il Fornaretto di Venezia, nuova produzione della Fondazione Ravasio che mette in scena una classica vicenda del teatro ottocentesco. In baracca il grande burattinaio Pietro Roncelli e il cantastorie Luciano Ravasio (ingresso libero).

Per chi volesse restare in città alta, domenica pomeriggio, ore 16, l’Orto Botanico propone un curioso laboratorio che accompagnerà il pubblico dei bimbi a scoprire i travestimenti che anche le piante mettono in atto (Sala Viscontea, Piazza Cittadella).

Martedì 5, martedì grasso, tornano i burattini nell’Auditorium di Piazza Libertà. Dalle 15 verrà riproposto il laboratorio Le calze di Carnevale e alle 16.30 in scena Vladimiro Strinati, burattinaio alle prese con pupazzi e burattini nel suo Racconti e Meraviglie.

Dall’8 al 17 marzo, in previsione della mostra Birgit Jürgenssen. Io sono, GAMeC lancia una call tutta da scoprire, che farà giocare con le maschere anche dopo Carnevale. Dal 2 marzo accedendo al sito gamec.it si potranno trovare tutte le indicazioni per ideare una maschera originale ispirata al lavoro di questa artista austriaca, cui GAMeC dedica un’importante retrospettiva.

Il programma degli appuntamenti prevede

SABATO 2 MARZO

ore 15 Civico Museo Archeologico - Aula didattica

piazza Cittadella 9

Oggi siamo... gladiatori, legionari e gladiatrici!

Laboratorio creativo a cura del Centro Didattico del Civico Museo Archeologico (6-11 anni)

Durata 1h e 15 min

Non perdere l’occasione di imparare le manovre militari romane, come la testudo! Durante il laboratorio realizzeremo un elemento dell’armatura del legionario romano e tutti insieme simuleremo la battaglia di Spartaco contro Roma.

Prenotazione obbligatoria 035 286070



ore 15 Museo delle Storie di Bergamo “Mauro Gelfi” in Rocca

piazzale Brigata Legnano

Alla scoperta di Arlecchino

Laboratorio Durata 1h (6-11 anni)

Da dove arrivano tutti i colori del vestito di Arlecchino? I bambini conosceranno le evoluzioni della maschera più famosa della Commedia dell’arte, realizzandola in laboratorio in modo creativo e giocoso.

Prenotazione obbligatoria www.ticketlandia.com



ore 15 Museo civico di Scienze naturali “Enrico Caffi”

piazza Cittadella 10

Il museo in maschera

Laboratorio Durata 1 h e 15 min (6-11 anni)

Un laboratorio pensato per tutti quei bambini che, osservando quanto esposto in Museo, vogliono festeggiare in nostra compagnia il Carnevale in modo creativo!

Prenotazione obbligatoria 035 286011; adn@museoscienzebergamo.it

Ogni bambino dovrà essere accompagnato da un adulto



ore 16.30 Sala Curò

piazza Cittadella

Il circo dei burattini di Marco Randellini

Compagnia Il cerchio tondo

Spettacolo teatro di figura Durata 40 min (3-9 anni)

Su una piccola baracca circolare si dipana uno spettacolo giocoso, dove il tema del circo affolla la scena dei personaggi più improbabili. Il saltimbanco, il venditore di palloncini, il giocoliere, il domatore di leoni e altri piccoli protagonisti raccontano la metafora della vita e dei suoi cicli, intervallati dai continui battibecchi tra un inflessibile direttore del circo, che tutto vuole governare, e Maurino, un allegro servo di scena.

DOMENICA 3 MARZO

ore 10 Accademia Carrara

Piazza Giacomo Carrara 82

In Carrara è Carnevale tutto l’anno!

Percorso guidato con laboratorio Durata 1 h e 30 min (8-11 anni)

Varcando le porte del museo ti ritroverai a Venezia, nel Settecento, durante la stagione del famoso Carnevale. Piazza San Marco, i canali, le gondole e tante persone in maschera… crea anche tu la tua, indossala e immergiti nella festa più divertente dell’anno! Attività a cura dell’educatrice museale Graziella Mastrogiacomo.

Prenotazione obbligatoria 035 4122097; biglietteria@lacarrara.it

Mentre i bambini svolgono l’attività gli adulti accompagnatori possono visitare il museo usufruendo del biglietto ridotto

ore 15 Auditorium Piazza Libertà - Nel foyer

via Duzioni 2

Le calze di Carnevale

A cura di Teatro ex-Drogheria

Laboratorio manuale Durata 1 h e 30 min (+5 anni)

Un laboratorio divertente per realizzare calze e calzini di Carnevale e trasformarli in colorati pupazzi a guanto, per giocare ogni giorno a fare i burattinai!

ore 16.30 Auditorium Piazza Libertà - In sala

via Duzioni 2

Il fornaretto di Venezia

di Pietro Roncelli e Luciano Ravasio all’interno della rassegna I Teatri Dei Bambini

Spettacolo di burattini Durata 1 h (+6 anni)

“E ricordeve del povaro fornareto…”. La storia ci porta nella Venezia del 1500 e riassume la tragica fine di Pietro Fasiol, un garzone di fornaio che finì sul patibolo per mala giustizia e, storia o leggenda, la triste vicenda del Fornaretto è entrata nell’immaginario popolare per merito soprattutto dei burattini. Lo spettacolo è un’affabulazione divertente grazie a Gioppino che stempera con le sue battute i toni noir dell’originale, accompagnato da momenti di diletto musicale curati dal cantastorie

ore 16.30 Orto Botanico di Bergamo “Lorenzo Rota” - Sala Viscontea

piazza Cittadella

(il laboratorio sarà replicato sabato 10 marzo alla stessa ora)

A loro modo anche le piante si camuffano

Laboratorio per tutti Durata 1h e 30 min (+5 anni)

In collaborazione con Barbara Covelli, torna il laboratorio di botanica teatrale La Serra...

chiudi gli occhi e inizia a guardare. A seguire le operatrici educative dell’Orto Botanico propongono un laboratorio creativo di botanica fantastica per riflettere insieme sulla bellezza, la magia e le potenzialità delle piante, con particolare attenzione a quelle alimentari.

Prenotazione obbligatoria info@lavecchiasirena.it

MARTEDÌ 5 MARZO

ore 15 Auditorium Piazza Libertà - Nel foyer

via Duzioni 2

Le calze di Carnevale

A cura di Teatro ex-Drogheria

Laboratorio manuale Durata 1 h e 30 min (+5 anni)

Un laboratorio divertente per realizzare calze e calzini di Carnevale e trasformarli in colorati pupazzi a guanto, per giocare ogni giorno a fare i burattinai!



ore 16.30 Auditorium Piazza Libertà - In sala

via Duzioni 2

Racconti e Meraviglie

di e con Vladimiro Strinati

Spettacolo di narrazione con oggetti e figure Durata 50 min (+4 anni)

Una farsa di burattini della tradizione emiliana, i cui protagonisti sono quelli di sempre: il raziocinante Fagiolino e lo scanzonato Sganapino, alle prese con il prepotente di turno, il Commendator Lombardozzi, che insidia la povera Rosaura, figlia del Dottor Balanzone. Gli scontri tra i personaggi a volte si interrompono e lasciano il posto alla narrazione, ovvero alla fiaba del Nano di Culicutidogna, raccontata fuori dalla baracca da un cantastorie, accompagnato dal suo pupazzo: «È la storia di un uomo così piccolo, ma così piccolo che era una meraviglia guardarlo!».

DALL’8 AL 17 MARZO



GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea

via San Tomaso 53

Io sono Birgit

Call aperta a tutti

In previsione della mostra Birgit Jürgenssen. Io sono, GAMeC lancia una call che prolungherà la gioia di mascherarsi ben oltre Carnevale. Dal 2 marzo accedi al sito gamec.it: in homepage troverai tutte le indicazioni per ideare una maschera originale ispirata al lavoro di questa artista austriaca, alla quale è dedicata un’importante retrospettiva (8 marzo-19 maggio). Dall’8 al 17 marzo partecipa al contest: consegna la tua maschera alla biglietteria del museo e visita la mostra con ingresso ridotto. Se, tra tutte le maschere, la tua sarà la più originale e divertente, potrai partecipare gratuitamente a uno dei laboratori dedicati alla mostra o ricevere in omaggio il catalogo.

Accesso con biglietto ridotto alla mostra. Validità iniziativa: dall’8 al 17 marzo Info: 035 270272; servizieducativi@gamec.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA