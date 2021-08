Lazzaretto, avanti con gli appuntamenti tra Max Pisu e Raphael Gualazzi Dopo un breve periodo di pausa, riprende la programmazione del Lazzaretto con una serie di appuntamenti, come al solito variegati con spettacoli teatrali e di comicità. Ecco come sarà il programma di questa settimana.

Gli appuntamenti iniziano mercoledì 18 agosto con Saverio Raimondo Live, un monologo divertente dello stand-up comedian Saverio Raimondo: il suo l’umorismo, ironico e paradossale, e la sua satira, feroce e irriverente, ne fanno il comico più «americano» del panorama italiano.

Giovedì 19 agosto, il Teatro deSidera arriva al Lazzaretto a proporre uno dei romanzi più conosciuti di Herman Melville, Moby Dick.

Max Pisu al Lazzaretto

Il weekend prosegue venerdì 20 agosto con il comico, cabarettista e attore Max Pisu in uno spettacolo, Recital, multiforme, che affronta e smaschera la quotidianità alternando fantasia e reale vissuto in una chiave, come al solito, surreale e divertente.

Per concludere sabato 21 agosto il teatro Caverna presenta Pseudolo, irriverente e divertente pièce ispirata alla commedia Plautina.

La programmazione del Lazzaretto si conclude definitivamente per quest’estate nella settimana successiva in una data importante per la città di Bergamo. Infatti, giovedì 26 Agosto, in occasione della Festa di Sant’Alessandro, il re del jazz italiano Raphael Gualazzi sarà al Lazzaretto con il suo Raphael Gualazzi – Trio.

Come per la scorsa edizione, si è privilegiata una politica di prezzi dei biglietti calmierati, per favorire il più possibile la partecipazione di tutta la cittadinanza, con un range che va dai 5 ai 24 euro, a seconda della tipologia dello spettacolo.

«Il Lazzaretto, oltre ad intrattenere il pubblico con teatro, comicità e musica di vario genere, offre anche la possibilità di godersi un momento di relax prima degli spettacoli con un aperitivo o cena, all’aria aperta e in totale sicurezza - spiegano dal Comune di Bergamo -. Cocktail freschi, buon cibo, musica e una location mozzafiato, sono questi gli ingredienti per un perfetto aperitivo estivo nel cuore del Lazzaretto dalle 19 in poi». Per info www.lazzarettobergamo.it

