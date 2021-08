Lazzaretto Estate, si aggiungono Raimondo e Pisu. Rinviato Gualazzi Dopo più di un mese di programmazione, ancora tante novità per la rassegna «Lazzaretto Estate 2021». Si aggiungono nel cartellone Saverio Raimondo il 18 agosto e Max Pisu il 20 agosto, rimandato al 26 agosto il concerto di Raphael Gualazzi.

Saverio Raimondo, il Satiro Parlante di Netflix, dopo essersi mostrato in pigiama su Rai4 e averci portato alla scoperta dei luoghi dimenticati durante la pandemia con i suoi documentari in stile Alberto Angela, torna dal vivo con un nuovo spettacolo di stand-up comedy covato durante i mesi di lockdown: somministrato su cavie umane nell’estate 2020 con ottimi risultati (95% di efficacia), nell’ultimo anno lo show è stato aggiornato per il richiamo con nuove battute. Con ironia militante, satira feroce e stile sincopato, in un’ora di show il comico parla a ruota libera di quarantene imbarazzanti, positività asintomatiche, ansie da pandemia, fritture miste, porno online, traslochi e soldi (pochi): perché in un momento di disagio collettivo, solo un vero disagiato ha qualcosa da dire. Un monologo divertente, con rari casi di trombosi fra gli spettatori.

Max Pisu, in uno spettacolo multiforme che affronta e smaschera la quotidianità alternando fantasia e reale vissuto in una chiave, come al solito, surreale e divertente. Tanti i temi toccati. Tra questi, il rapporto genitori-figli. E poi loro, i bambini, che crescono in quell’incrocio pericoloso tra scuola, amicizie “ad alto rischio” e problemi adolescenziali, conditi da tatuaggi, piercing, creste di gel e fidanzatini... a vita bassa. Ci si riconosce, i ragazzi come gli adulti. Non mancherà l’inseparabile Tarcisio che tra le innumerevoli peripezie quotidiane, ci racconta nuove avventure: la sua squadra di calcio (che fa di tutto per iscriversi e partecipare alla Clericus Cup, campionato mondiale di calcio riservato a seminaristi e chierici); il suo primo viaggio in aereo; l’ennesimo pellegrinaggio in compagnia dei travolgenti personaggi della parrocchia... vi lasciamo immaginare!

Il concerto di Raphael Gualazzi è rimandato al 26 agosto, per sopraggiunti motivi logistici non imputabili né all’artista né all’organizzazione.

Si ricorda che serve il Green pass, per accedere agli spettacoli.

