Lazzaretto, l’estate si fa più «calda» con Roby Facchinetti, De Gregori, Alice e Luca Ravenna Quattro date in più per la kermesse organizzata dal Comune di Bergamo.

Il 13 luglio ci sarà Alice, nome d’arte di Carla Bissi, è una delle cantautrici italiane più note ed amate dal grande pubblico che oggi presenta il nuovo live tour «Alice canta Battiato». In questo viaggio è accompagnata al pianoforte dal maestro Carlo Guaitoli, da tanti anni collaboratore di Battiato in qualità di pianista e direttore d’orchestra.

Il 21 luglio si aggiunge Roby Facchinetti, strettamente legato alla città di Bergamo per le sue origini e che insieme ai Pooh ha dato vita ad alcuni dei più grandi successi della musica italiana torna live con il tour «La musica è vita». In apertura, un altro bergamasco, il giovanissimo Andrea Bertè, 19 anni, cresciuto a Ponteranica. Andrea si è fatto conoscere a The Voice 2019. Nel 2021 ha pubblicato il singolo “80 giorni” su etichetta Polydor/Universal Music.

Il 28 luglio sarà in concerto Francesco De Gregori, con «De Gregori & band live – greatest hits», tour che a partire dal mese di luglio, lo vedrà protagonista sui palchi d’Italia per proporre al pubblico le canzoni più famose e significative del suo repertorio.

L’1 Agosto Luca Ravenna calca il palco del Lazzaretto. Dopo il grande successo come protagonista di LOL - Chi Ride è Fuori, il comico, attore e monologhista torna sui palchi con il nuovo show “Rodrigo Live!” Luca Ravenna osserva la realtà che lo circonda traendone gli spunti più interessanti, per scrivere contenuti che sanno far divertire il pubblico in spensieratezza e con originalità!



Le nuove serate, proposte da Shining Production vanno ad incrementare l’offerta di intrattenimento estivo dedicato ai cittadini di Bergamo.

Questa settimana Arisa con «Ortica Live Tour» in programma sabato 26 giugno è spostata al giorno successivo, domenica 27 giugno. Voce e personalità da vendere, non ha bisogno di presentazioni. Dopo importanti esperienze televisive, le ultime tra Amici e Sanremo, è forte il desiderio di tornare sui grandi palchi estivi e di sentire la vicinanza del suo pubblico. Finalmente ascolteremo, accompagnata dal pianista Giuseppe “Gioni Barbera” e dal poliedrico Jason Rooney alla consolle, i nuovi singoli “Potevi fare di più” e “Ortica”, oltre a tanti altri pezzi storici con nuovi arrangiamenti.

Lo spettacolo “Non plus Ultra” di Raul Cremona in programma venerdì 25 giugno è spostato al 22 luglio. Uno dei volti più conosciuti di Zelig e accompagnato al pianoforte da Marco Castelli, guiderà il pubblico in un viaggio alla scoperta della sua memoria artistica con incontri particolari e la sua abilità da cantastorie.

Poi, sino al 21 agosto, un fitto programma di cabaret, con artisti come Leonardo Manera e Gioele Dix, di musica jazz, di musica classica, di pieces teatrali a cura di realtà importanti del territorio tra cui Fondazione Teatro Donizetti, Festival Pianistico, Festival DeSidera, Teatro Caverna, Teatro Ex Drogheria, e concerti di grandi artisti del calibro di Gianna Nannini, Noemi, Giusy Ferreri, Enrico Nigiotti.

Come per la scorsa edizione, si è privilegiata una politica di prezzi dei biglietti calmierati, per favorire il più possibile la partecipazione di tutta la cittadinanza, con un range che va dai 5 ai 24 euro, a seconda della tipologia dello spettacolo.

