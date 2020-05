«Lo Spirito del pianeta» non si ferma

Spettacoli in streaming anche qui Venerdi’ 29 maggio e sabato 30 maggio dalle h 21 tutti e due i giorni

due giorni di canti, musiche e danze tradizionali da tutto il mondo, con la partecipazione, tra gli altri, di Davide Van De Sfroos, Enzo Avitabile e la straordniaria partecipazione di Luca Parmitano e di Capo Rahoni (nomination al premi Nobel per la Pace 2020).

«A seguito del rinvio dell’edizione 2020 dello Spirito del pianeta a giugno 2021 per le cause purtroppo note, abbiamo pensato di realizzare in concomitanza con i primi due giorni del festival del 2020, il 29 e 30 maggio per la precisione, due serate virtuali grazie agli attuali mezzi di comunicazione a disposizione. Aderiranno alle serate gruppi indigeni da ogni parte del pianeta, e artisti nostrani importanti, come Enzo Avitabile, Tony Esposito, Davide Van de Sfroos, il Bepi la corista Leslie Abadini.

Ci sarà anche la straordinaria partecipazione di Luca Parmitano, l’ormai famoso astronauta italiano, e di Capo Rahoni, capo Indios dell’Amazzonia presente nel 2019 alla conferenza all’ONU e ai G7 di Parigi.

Tutti gli appuntamenti verranno trasmessi in streaming qui sul nostro sito o anche qui.

Il programma sabato 29 maggio

Promoberg (ente fieristico di Bergamo Italy)

Dessana (Brasile)

Davide van de sfroos (Italia)

Maasai (Kenya)

Il Bepi (Italia)

Pigmei (Camerun)

Aztechi (Messico)

Aborigeni (Australia)

Lingaland (Italia)

Quaqhai (Iran)

Cree (Canada)

Saor Patrol (Scozia)

Domenica 30 maggio

Edmundo pacheto (Bolivia)

enzo avitabile (Italia)

Luca Parmitano Astronauta Italia)

Tuareg (Niger)

Xajil Maya (Guatemala)

leslie abadini (Italia-Capoverde))

to nokwe zulù (Sudafrica)

Inuit (Groenlandia)

Apache (Arizona- USA)

Sayaka Incas (Perù)

Martin O’Connor (Irlanda)

Maoori (Nuova Zelanda)

Tony Esposito (Italia)

