Lorenzo coi suoi orologi va in tv ai «Soliti Ignoti» Avventura televisiva su Rai 1 per il titolare di «Angeli Design». Ma Carolina Crescentini non ha indovinato.

Da Carvico ai «Soliti Ignoti». Lorenzo Angeli, 39 anni di Carvico e titolare della «Angeli Design», ha partecipato nei giorni scorsi al fortunato game show di Rai 1. L’attrice e modella italiana Carolina Crescentini non ha indovinato la professione di Lorenzo, il quale produce arredamenti per interni, ma soprattutto è conosciuto per i suoi orologi da parete.

Ed è proprio quest’ultima attività che lo identificava nello show, sebbene la Crescentini l’abbia erroneamente scambiato per il proprietario di una risotteria ambulante. «È stata un’esperienza interessante e divertente – racconta Lorenzo –. Tutto è nato per caso. Era stata una mia amica a segnalarmi alla redazione del programma che le aveva chiesto se conoscesse qualcuno che realizzava oggetti particolari e unici nel loro genere».

