Luglio per chi resta a Bergamo

E sabato sera la «Art2night» Arte, musica, teatro, danza, storia, fotografia, design e architettura per oltre 40 proposte culturali per le strade di città bassa nella giornata del 6 luglio dalle 18 alla mezzanotte. Questa è l’Art2night: Bergamo offre un’occasione ai suoi cittadini per conoscerla, in un’atmosfera imperdibile. Un successo negli anni scorsi con 30.000 presenze.

Feste di quartiere e di piazza ci porteranno ancora per le strade della città. Il 12 luglio Borgo Palazzo in festa lungo la via mentre il 19 luglio è la volta di Borgo Santa Caterina, con chiusura delle strade interessate alla circolazione automobilistica. Sempre in Borgo Palazzo, in Piazzetta Rossa, il 5 luglio siamo invitati a una cena condivisa. E ancora, il 9 luglio Festa di Summertime al parco della Malpensata, un’altra occasione per socializzare e stare insieme condividendo.

Per gli amanti della musica classica, il 6 luglio a Palazzo Frizzoni un concerto di pregio, «Leoncavallo-Zingari e Zazà». Invece Il 7 luglio alle 21 al Monastero di Astino si esibirà un duo chitarra/mandolino.

Il 13 luglio sotto il portico di Palazzo della Ragione «Il trovatore ballabile», concerto organizzato dalla Fondazione Gioventù Musicale. Ad Astino il 14 luglio alle 16.30 si terrà il III° concerto organizzato dall’ Associazione Musica Aperta. Tornando indietro al 4 luglio, il Ducato di Piazza Pontida alle 21.00, organizza un concerto con il loro coro.

Per i bambini, oltre agli spettacoli dei burattini della Fondazione Benedetto Ravasio, il 6 luglio in Piazza S.Spirito e il 13 luglio alle 17 nel Parco del Centro, alla Casa Don Bepo, si organizzano «Giochi in cortile» dalle 10 alle 12 del 9 luglio, mentre il Ludobus, dalle 15 alle 18 in Malpensata proporrà giochi di gruppo. E poi compiti insieme, per i bimbi della scuola elementare all’Oratorio Malpensata il 9 luglio dalle 10 alle 12, mentre alla stessa ora il 10 luglio per i ragazzi delle medie. Da non dimenticare lo spettacolo teatrale al parco Goisis, sabato 14 luglio alle 18 «Luglio Cappuccetto» proposto da Pandemonium Teatro.

A Palazzo Frizzoni il 9 luglio alle 21.30, se vogliamo divertirci un po’ e ridere a crepapelle, non dimetichiamoci lo spettacolo degli «Eccentrici».

Infine cinema all’aperto nei vari quartieri con Lab80: il 2 luglio al parco di via Ruggeri da Stabello alle ore 21.30, l’11 luglio al Villaggio degli Sposi e il 12 luglio, sempre alla stessa ora in Conca Fiorita, alla Scuola Camozzi. Il 13 luglio invece, ci si sposta al parco Solari per assistere alla proiezione di un cortometraggio, più un filmato.

Poi, come sempre, yoga nei parchi, con amaca o sul prato, pilates, meditazione,Tai Chi Chuan all’aperto, laboratori di acquarello, danze popolari organizzati da Ananda, Associazione Yantra e CTE San Colombano. Orari reperibili e altre info sul sito www.bergamoestate.it.

