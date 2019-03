La complessità delle relazioni di coppia

M’ama non m’ama, cinema e psicologia Dal 20 marzo presso Cinema Conca Verde di Bergamo, con la nuova edizione di Cinema e Psicologia, ci si torna a interrogare sulla natura delle relazioni di coppia .

In arrivo un nuovo ciclo di appuntamenti per la nona edizione della rassegna Cinema e Psicologia organizzata da Cinema Conca Verde che con M’AMA NON M’AMA propone, per il secondo anno consecutivo, la possibilità di indagare il ricco e complesso tema delle relazioni di coppia.

A partire dal 20 marzo fino al 17 aprile, alle ore 20.45 presso il cinema Conca Verde, sarà possibile vedere ogni mercoledì un film, appositamente selezionato per il suo argomento, ed essere poi accompagnati in una riflessione guidata sulle tematiche legate alle dinamiche amorose da una delle esperte presenti, per addentrarsi in un’analisi in chiave psicologica.

Al termine dei film, infatti, Elena Lupini, Francesca Amighetti, Monica Facheris, Agnese Signorelli, Laura Mossi e Maria Teresa Heredia, psicologhe e formatrici di Consultorio Scarpellini, Jonas Bergamo e Centro Isadora Duncan proporranno un loro commento critico che, grazie al linguaggio proprio della psicologia, aiuterà a leggere le diverse sfumature dei rapporti amorosi narrati.

In programma 5 titoli cinematografici che offrono un ampio ventaglio di casistica di relazioni possibili (o impossibili): si inizia il 20 marzo con Cold War di Pawel Pawlikowski, storia di un amore ostacolato da barriere politiche e psicologiche nell’Europa degli anni ’50, si prosegue il 27 marzo con Corpo e anima di Ildikò Enyedi, dove due persone emotivamente distanti sono legate da un sogno comune, per continuare il 3 aprile con Chesil Beach di Dominic Cooke che porta sullo schermo l’impossibilità di due giovani innamorati di vivere i loro sentimenti intrappolati dai tabù e dalle convezioni sociali, fino a Dopo l’amore, in programma il 10 aprile, di Joachim Lafosse che racconta il delicato momento della fine di un rapporto, per concludere il 17 aprile con Nella Casa di François Ozon, dove un giovane si insinua nella casa di un suo compagno di studi e osserva le dinamiche relazionali della famiglia raccontandole in un saggio di sua creazione.

La rassegna Cinema e Psicologia è un’iniziativa che da 9 anni accompagna il pubblico in un percorso di scoperta e analisi dei film da un punto di vista psicologico, proponendo, attraverso tematiche di anno in anno differenti, un interessante accostamento tra il linguaggio cinematografico e quello proprio della psicologia, in un incontro che dà vita a letture con ricchi spunti di riflessione.

M’AMA NON M’AMA, il programma:

20/03 COLD WAR di Pawel Pawlikowski con l’intervento di Francesca Amighetti: Amore assoluto, impossibile e incompleto. Un destino che impone sempre l’inciampare dell’uno nell’altra.

27/03 CORPO E ANIMA di Ildikò Enyedi con l’intervento di Laura Mossi: Da una favola amorale, l’incontro d’amore tra le ferite del corpo e dell’anima.

3/04 CHESIL BEACH di Dominic Cooke con l’intervento di Monica Facheris e Agnese Signorelli: Quando l’incontro d’amore travolge e non accade, ma stravolge la vita.

10/04 DOPO L’AMORE di Joachim Lafosse con l’intervento di Elena Lupini: La resa dei conti all’interno di una coppia che si sta separando.

17/04 NELLA CASA François Ozoncon l’intervento di Maria Teresa Heredia: Relazioni vissute, relazioni osservate, relazioni perturbate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA