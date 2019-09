Mariam, standing ovation a X-Factor

La 18enne di Bergamo canta Mahmood Nell’esibizione del 12 settembre ha stupito tutti per l’interpretazione della canzone «Gioventù bruciata» del vincitore di Sanremo.

Nessun dubbio, la sua esibizione ha ottenuto non solo la standing ovation del pubblico in studio, ma anche l’unanime apprezzamento della giuria. Mariam Rouass , 18enne parrucchiera bergamasca è stata autrice di un’esibizione che ha lasciato il segno il 12 settembre nel reality musicale in onda su Sky.

Il giovanissimo talento di origine marocchina, alla fine della canzone si è emozionata, anche per i giudizi lusinghieri dei giudici.

Samuel: «Anche se hai fatto qualche errorino ci hai trasmesso tante emozioni. Nonostante tu abbia dei bellissimi capelli stare in un negozio di parrucchieri non è il posto giusto per te».

Malika Ayane: «Sei stata brava, molto misurata e dolce».

Sfera Ebbasta:«Mi piacciono le persone che non si pongono limiti e che ce le mettono tutta per raggiungere il proprio sogno e tu sei tra queste».

Mariam vola direttamente ai Bootcamp.

